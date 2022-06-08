Hindistan Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

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Hindistan Merkez Bankası artan enflasyonla mücadele için faiz artırımına gittiğini açıkladı. Banka, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 4.4'ten yüzde 4.9'a yükseltti. Böylece son 2 toplantıda da faiz artırım kararı alınmış oldu.

Hindistan'da nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 7.8'e ulaşırken hem hükümet hem de merkez bankası artan fiyatlarla mücadele için ne gerekiyorsa yapılacağını açıklamıştı.

'ENFLASYON KÜRESELLEŞTİ'

Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das kararın ardından yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna savaşının enflasyonu küreselleştirdiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Savaş ve uygulanan yaptırımlar dünyada emtia fiyatlarının yüksek kalmasına sebep oldu. Savaşın ayrıca küresel ticaret ve büyümeyi azaltıcı bir etkisi var. Bu küresel ortama rağmen yerel ekonominin hız kazandığını görüyoruz. Bir yandan da enflasyon baskısı artıyor. Merkez Bankası bunun yanında uzun süreli yüksek enflasyonun enflasyon beklentilerini artırarak ikinci tur etkilere yol açabileceğinin de farkında. Bu sebeple enflasyon beklentilerini tutmak için ek para politikası önlemleri alma kararı almıştır."

GEÇEN AY 40 BAZ PUAN ARTIRDI

Hindistan Merkez Bankası 4 Mayıs'taki toplantısında da politika faizinde 40 baz puanlık artırıma gitmişti. Bu 2018'den bu yana bankanın ilk faiz artırımı olmuştu.

Dün de Avustralya Merkez Bankası son 5 haftadaki 2. faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 0.35'ten yüzde 0.85'e çekmişti.