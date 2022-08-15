3.6 milyon euroluk uçuş başarısız oldu

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AFP'nin haberine göre, Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) Başkanı Sreedhara Panicker Somanath, 34 metrelik ve 5 ila 5000 kilogram ağırlığındaki uyduları fırlatmak üzerine tasarlanan düşük maliyetli roketin, ilk uçuş denemesinin başarısızlıkla sonuçlandığını açıkladı.

Somanath, sorunun neden kaynaklandığının henüz belirlenmediğini söyledi. Başarısız uçuş denemesinden sonra, aracın kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Somanath, başka girişimler için de hazırlandıklarını belirtti.

Somanath, ikinci uçuşun geliştirilerek yapılacağını, Hindistan ve Dünya için ticari fayda sağlayacak bu uçuşun başarılı olmasını umduğunu belirtti.

* Bu haberin görseli Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu'ndan servis edilmiştir.