Hindistan'ın keşif aracı Ay yüzeyinde 'ilk adımlarını' attı

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Hindistan uzay ajansı, Ay’ın güney kutbuna iniş yapan Chandrayaan-3 uzay mekiğindeki keşif aracındaki ilk görüntülerini paylaştı.

Videoda, Pragyaan (Sanskritçe'de bilgelik anlamına geliyor) ismi verilen tekerlekli keşif aracının, modülün rampasından aşağı kayarak Ay’ın yüzeyine 'adım attığı' görülüyor.

Vikram isimli Ay modülü planlandığı gibi Çarşamba akşamı başarılı bir şekilde Ay’ın yüzeyine iniş yaptı.

Böylece Hindistan, ABD, Sovyetler Birliği ve Çin'in ardından Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren ülkeler arasına girdi.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), 26 kg ağırlığındaki keşif aracının inişi için “Hindistan'ın Ay'da yürüyüş yaptığı" açıklamasını yaptı.

Cuma sabahı paylaşılan videoda tekerlekli keşif aracının güneş ışığında beliren gölgesi de görülüyor.

1 cm/s hızla hareket eden Pragyaan, şu anda kayalar ve kraterler arasında dolaşıyor. Araç, önemli veri ve görüntüleri topluyor ve analiz için Dünya'ya gönderiyor.

Pragyaan’ın tekerlek altında bulunan ISRO logosu da her hareketinde Ay’ın yüzeyine iz bırakıyor.

Uzay aracı, Ay'ın yüzeyinde hangi minerallerin bulunduğunu belirlemeye çalışacak iki bilimsel aracı taşıyor. Bu araçlar aynı zamanda toprakların kimyasal bileşimini de inceleyecek.

Pragyaan, yalnızca iniş aracıyla iletişim kuracak. Topladığı bilgiler de Ay'ın hala çevresinde bulunan Chandrayaan-2'nin yörünge aracına iletecek. Veriler buradan da Dünya'ya analiz için iletecek.

Ay'ın önemli minerallere ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. Ancak Chandrayaan-3'ün ana hedeflerinden biri su aramak.

Haber ülkede büyük sevinç yarattı

Chandrayaan-3 uzay görevinin başarılı bir şekilde Ay'a iniş yapması Hindistan'da büyük bir mutlulukla karşılandı.

Ülke basınında manşetleri süsleyen haberlerin ardından sokaklarda da kutlamalar yapıldı.

Bazı insanlar Chandrayaan-3'ün şerefine tatlı dağıttı.

Ülkede bir kişi de sırtına uzay aracının resmedildiği bir dövme yaptırdı.