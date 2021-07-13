Hindistan'ın en büyük aşı üreticisi Sputnik V'yi üretecek

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AP’nin aktardığı habere göre Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, salı günü yaptığı açıklamada, hacimsel olarak dünyanın en büyük aşı üreticisi olarak gösterilen Hindistan Serum Enstitüsü ile yaptığı anlaşma kapsamında eylül ayından itibaren Hindistan'da yıllık 300 milyon doz aşı üretimini öngördüğüne ilişkin açıklamada bulundu.

AP, Sputnik V'yi finanse eden ve yurt dışında pazarlayan RDIF'in (Russian Direct Investment Fund) daha önce Hindistan, Güney Kore, Brezilya, Çin, Türkiye, Belarus ve Kazakistan dahil olmak üzere birçok ülkedeki üreticilerle Sputnik V üretim anlaşmaları müzakere ettiğini aktardı.