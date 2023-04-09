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Haberler Sağlık

Hindistan'ın bazı eyaletlerinde Covid-19 nedeniyle maske zorunluluğu geri getirildi

Hindistan'da Covid-19 vakalarında artış görülmesi üzerine bazı eyaletlerde halka açık alanlarda maske takma zorunluluğu geri getirildi

Giriş: 09.04.2023 - 16:41 | Güncelleme: ABONE OL
Hindistan'ın bazı eyaletlerinde Covid-19 nedeniyle maske zorunluluğu geri getirildi
AA

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkedeki 8 eyalette Covid-19 vakasında artış yaşanmasının ardından Haryana ve Kerela eyaletleri dahil bazı bölgelerde maske zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

Hint epidemiyolog Dr. Lalit Kant, ülkedeki vaka artışının yeni ortaya çıkan XBB.1.16 varyantı ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Ülkede söz konusu varyantın görülme oranının şubatta yüzde 21,6 iken martta yüzde 35,8’e yükseldiği ancak hastaneye yatış veya ölüm oranlarında benzer bir artış olmadığı belirtildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 357 yeni vaka görüldüğünü ve aktif vaka sayısının 32 bin 814 olduğunu bildirdi.

Ülkede, 30 Mart’ta, 3 bin 16 vakayla yaklaşık 6 ayın en yüksek vaka sayısına ulaşılmıştı.

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