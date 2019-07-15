Hindistan'ın Ay'a seyahati son anda ertelendi

Chandrayaan-2

Hindistan'ın su aramak için Ay'ın karanlık yüzüne göndereceği uzay aracının fırlatılışı, son anda ertelendi.

Ülkenin doğu kıyısındaki Sriharikota uzay istasyonundan Pazartesi sabahı yerel saatle 02.51'de planlanan uçuş, fırlatma sisteminde tespit edildiği belirtilen bir sorun nedeniyle 56 dakika kala durduruldu.

Hindistan, Chandrayaan-2 (Ay Aracı 2) adı verilen yolculuğuyla ilk defa Ay'a inmeyi planlıyor.

150 milyon dolara mal olan uzay aracı, Ay'ın güney kutbunda suyun yanı sıra mineral de arayacak ve Ay sarsıntılarını ölçecek.

Hedef, Ay'a inen dördüncü ülke olmak

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Hindistan bu yolculukta başarılı olursa ABD, Çin ve eski Sovyetler Birliği'nin ardından Ay'ın yüzeyine 'yumuşak iniş' yapmayı başaran dördüncü ülke olacak.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülkenin uzay programını öncelikli hedeflerinden biri olarak görüyor.

Fakat uzay yolculuğuna karşı çıkanlar, Hindistan'ın önce yoksulluğun ortadan kaldırılmasına odaklanması gerektiğini söylüyor.

Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu (ISRO) Başkanı K. Sivan, bunun kurumun şimdiye kadarki en büyük projesi olduğunu belirtiyor.

Fırlatma işlemi planlandığı gibi gerçekleştirilseydi, uzay aracı 54 gün süren bir yolculukla Eylül başında Ay'a inecekti.

Hindistan Ay'a ilk yolculuğunu (Chandrayaan-1) 2008'de gerçekleştirmişti.

Uzay aracı radarlarıyla Ay'a inmeden su aramıştı.

Hindistan, Chandrayaan-2'de en güçlü roketini kullanıyor. Geosynchronous Uydu Fırlatma Aracı 640 ton ağırlığında ve 44 metre boyunda.

2014'te Mars'ın yörüngesine yörüngesine uydu yerleştiren dördüncü ülke olan Hindistan 2017'de tek seferde 102 uyduyu uzaya göndererek rekor kırmıştı.

Bu alandaki rekor 2014'te aynı anda 37 uydu gönderen Rusya'nın elindeydi.

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