Hindistan iktidar partisinin 3 üyesi Cammu Keşmir'deki silahlı saldırıda öldü

Polis, Kulgam bölgesine bağlı Y.K. Pora köyünde BJP Bölge Gençlik Kolları Genel Sekreteri ile 2 parti çalışanının silahlı kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırının ardından hastaneye kaldırılan 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade eden polis, olay mahallinin güvenlik çemberine alındığını ve failleri arama çalışmalarına devam edildiğini söyledi.
BJP'den yapılan sosyal medya paylaşımında, cinayetler "barbarca terör saldırısı" şeklinde nitelendirildi ve "Bundan sorumlu olanlar bağışlanmayacak." ifadesine yer verildi.
Siyasi liderlerden de saldırıyı kınayan açıklamalar geldi.
Cammu Keşmir bölgesinin eski Başbakanı Ömer Abdullah, Twitter'dan, "Güney Keşmir'in Kulgam bölgesinden korkunç haber. Bir terör saldırısında BJP'nin 3 çalışanının hedef gözetilerek öldürülmesini kesin surette kınıyorum." ifadelerini kullandı.
Cammu Keşmir'in eski Başbakanı ve önde gelen siyasetçilerinden Mehbuba Müfti de "Kulgam'da 3 BJP çalışanının öldürüldüğünü duyduğuma üzüldüm. Ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.
Müfti, her şey göz önünde bulundurulduğunda Hindistan hükümetinin üzerinde düşünülmeden oluşturulmuş politikalarının sonucunu Cammu Keşmir halkının hayatıyla ödediğini söyledi.
Polis, saldırının bölgedeki bağımsızlık yanlısı direnişçiler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti, saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.
- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu. Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü.
Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.
Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırdı.
Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirildi ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alındı.
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