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Hindistan elçilik çalışanları ve vatandaşlarını Afganistan'dan derhal tahliye etme kararı aldı

Hindistan, Kabil Büyükelçisi Rudrendra Tandon'u ve Hindistan vatandaşı elçilik çalışanlarını Afganistan’dan geri çektiğini açıkladı.

17.08.2021 - 17:09 | Güncelleme: ABONE OL
Hindistan elçilik çalışanları ve vatandaşlarını Afganistan'dan derhal tahliye etme kararı aldı
Hindistan'dan tahliye kararı
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AA

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Mevcut koşullar göz önüne alındığında, Kabil’deki Büyükelçimizin ve Hint elçilik çalışanlarının derhal Hindistan’a geri dönmesine karar verildi." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Tandon ile aralarında diplomatların da bulunduğu yaklaşık 40 Hindistan vatandaşı, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Kabil’den tahliye edildi.

Sözcü Bagchi, yazılı açıklamasında da Afganistan’dan geri dönmek isteyen bazı Hindistan vatandaşlarının bulunduğunu belirterek onlarla temas halinde olunduğunu bildirdi.

Bagchi ayrıca karşılıklı kalkınmaya, eğitime yönelik iş birliği yapılan çok sayıda Afgan'ın da yanında olduklarını belirtti.

Öte yandan, Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan’daki mevcut durum göz önüne alınarak vize koşullarının yeniden gözden geçirildiği bildirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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