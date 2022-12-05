Hindistan ve Almanya dışişleri bakanları görüştü

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Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, iki günlük bir ziyaret için başkent Yeni Delhi'de bulunan Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın toplantısında Jaishankar, Baerbock ile ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı, Hint-Pasifik bölgesi, Pakistan gibi meseleleri ele aldıklarını açıkladı.

Ülkesinin Pakistan ile bağları ve sınır ötesi terörizm sorunu hakkında görüştüğünü belirten Jaishankar, "Buradaki temel sorun, terör varken müzakere yapamayacak olmamız. Almanya tarafında (bu konuda) anlayış vardı." dedi.

Jaishankar, Almanya ile 20 yıldan daha uzun süredir stratejik ortaklığın, daha büyük siyasi değişiklerle, sürekli genişleyen ticaret ağıyla ve daha fazla yatırımla güçlendiğini belirtti.

Baerbock da "Almanya, ekonomik ve güvenlik alanlarında daha fazla işbirliği için Hindistan'da büyük bir potansiyel görüyor." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın her zaman Almanya ve Avrupa Birliği'nin bir partneri olduğunu kaydeden Baerbock, Hindistan'daki temasları kapsamında Mahatma Gandhi Anıtı'nı ziyaret etmişti.

Baerbock, Twitter'dan da, "Küresel durum yakın işbirliği gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AP