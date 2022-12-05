Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüştü

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Hindistan'ı ziyaret ederek Hint mevkidaşı Jaishankar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Baerbock, Almanya-Hindistan işbirliği için büyük bir potansiyel gördüklerini belirtti.

Giriş: 05.12.2022 - 18:33 | Güncelleme: ABONE OL
Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüştü
Hindistan ve Almanya dışişleri bakanları görüştü
0:00 / 0:00
AA

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, iki günlük bir ziyaret için başkent Yeni Delhi'de bulunan Alman mevkidaşı Annalena Baerbock ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın toplantısında Jaishankar, Baerbock ile ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşı, Hint-Pasifik bölgesi, Pakistan gibi meseleleri ele aldıklarını açıkladı.

Ülkesinin Pakistan ile bağları ve sınır ötesi terörizm sorunu hakkında görüştüğünü belirten Jaishankar, "Buradaki temel sorun, terör varken müzakere yapamayacak olmamız. Almanya tarafında (bu konuda) anlayış vardı." dedi.

Jaishankar, Almanya ile 20 yıldan daha uzun süredir stratejik ortaklığın, daha büyük siyasi değişiklerle, sürekli genişleyen ticaret ağıyla ve daha fazla yatırımla güçlendiğini belirtti.

Baerbock da "Almanya, ekonomik ve güvenlik alanlarında daha fazla işbirliği için Hindistan'da büyük bir potansiyel görüyor." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın her zaman Almanya ve Avrupa Birliği'nin bir partneri olduğunu kaydeden Baerbock, Hindistan'daki temasları kapsamında Mahatma Gandhi Anıtı'nı ziyaret etmişti.

Baerbock, Twitter'dan da, "Küresel durum yakın işbirliği gerektiriyor." ifadesini kullandı.

Fotoğraf: AP

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
ABD ve Hindistan'dan Çin sınırında ortak tatbikat
ABD ve Hindistan'dan Çin sınırında ortak tatbikat
Hindistan’da 48 araçlık zincirleme kaza
Hindistan’da 48 araçlık zincirleme kaza
Hindistan'da hava kirliliği tehlikeli seviyede
Hindistan'da hava kirliliği tehlikeli seviyede
Hindistan'da köprü faciasında can kaybı 141’e yükseldi
Hindistan'da köprü faciasında can kaybı 141’e yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.