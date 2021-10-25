Hindistan Genelkurmay Başkanı'ndan Çin'e tepki

Ülke basınındaki haberlere göre, Genelkurmay Başkanı Rawat, Guwahati kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin'e, Afganistan'daki duruma ve bölgesel konulara değindi.
Çin'in kendi çıkarları doğrultusunda bölgeye yönelik büyük yatırımlarına tanık olduklarını ifade eden Rawat, Çin'in bölgede stratejik bir yer edinmek için Bangladeş ve Myanmar'a askeri yardımlarda bulunduğunu, Nepal, Sri Lanka ve Maldivler'de önemli yatırımlar yaptığını belirtti.
"HİNDİSTAN'I YOK ETME TEŞEBBÜSÜ"
Çin'in Myanmar ve Bangladeş'e yönelik girişiminin Hindistan'ın ulusal çıkarına olmadığını dile getiren Rawat, bunların "Hindistan'ı yok etme" teşebbüsü olduğunu ifade etti.
Rawat, Çin'in küresel güç olma hırsının, bölgenin istikrarını tehlikeye attığını vurgulayarak, bunun "Hindistan'ın toprak bütünlüğünü ve stratejik önemini tehdit etme" potansiyeline de sahip olduğuna işaret etti.
Pakistan ve Çin arasındaki ortaklığın da Hindistan'a karşı olduğunu ifade eden Rawat, Hindistan'ın, Çin'in bölgedeki etkisini azaltmak için diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini kaydetti.
AFGANİSTAN'DAKİ DURUM
Rawat, Afganistan'daki durumun Cammu Keşmir için potansiyel tehdit olabileceğini belirterek Hindistan'ın Keşmir sınırına daha fazla göz kulak olması ve bunun için hazırlık yapması gerektiğini vurguladı.
CAMMU KEŞMİR'DEKİ GÜVENLİK SORUNU
Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerinin yanı sıra sivillere yönelik son şiddet olaylarına değinen Rawat, Pakistan ve Çin'in bölgedeki barışı bozmak için Hindistan'a karşı yürütülen temsili savaştan keyif aldığını öne sürdü.
Rawat, Cammu Keşmir'deki şiddet olaylarının, komşu ülkenin korku yayma girişimi olduğunu savunarak "Onlardan korkmamalı ve bu tür tuzaklara düşmemeliyiz." dedi.
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