        Haberler Dünya Hindistan'dan ABD'ye 'petrol' tepkisi | Dış Haberler

        Hindistan'dan ABD'ye 'petrol' tepkisi

        Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rusya'dan yaptıkları petrol ithalatının ABD tarafından eleştirilmesine bir karşılaştırma yanıt verdi. Jaishankar, Avrupa'nın Rusya ile daha fazla ticareti bulunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2025 - 19:10 Güncelleme: 23.08.2025 - 20:48
        "Avrupa'nın Rusya ile ticareti daha büyük"
        Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Rusya'dan petrol aldıkları için ABD'nin kendilerine gümrük vergisini artırma kararını "haksız ve anlamsız" olarak nitelendirerek, Avrupa'nın Rusya ile yaptığı ticaretin Hindistan'ınkinden daha büyük olduğunu belirtti.

        Jaishankar, Yeni Delhi'de düzenlenen The Economic Times 2025 Dünya Liderler Forumu'nda ABD'nin Hindistan'a uyguladığı gümrük vergileri hakkında yorumda bulundu.

        Rusya'dan ham petrol aldıkları gerekçesiyle ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerini "haksız ve anlamsız" olarak nitelendiren Jaishankar, Washington yönetimi ile müzakerelerini sürdürdüklerini vurguladı.

        Avrupa'nın Rusya ile ticaretinin Hindistan'dan daha çok olduğunu ve Batı'nın bu konuda kendisiyle çeliştiğini belirten Jaishankar, şunları kaydetti:

        "Bizim (Rusya-Ukrayna) savaşı fonladığımızı ve para verdiğimizi söylüyorlar ancak Rusya-Avrupa ticareti, Hindistan-Rusya ticaretinden daha büyük. Avrupa'nın parası kasalara girmiyor mu? Eğer argümanınız enerji ise, Avrupa daha çok enerji alıyor. Argümanınız kimin daha çok ticaret yaptığıysa, onlar (Avrupa) bizden daha çok yapıyor."

        ABD'nin, Rusya ile ticaret yaptığı için diğer ülkeleri eleştirmesini de "komik" olarak nitelendiren Jaishankar, "Petrol almakla ilgili bir probleminiz varsa almayın. Kimse sizi almaya zorlamıyor. Avrupa alıyor, Amerika alıyor. Yani sevmiyorsanız almayın." dedi.

        Jaishankar, Hindistan'ın kendi ulusal çıkarları için karar verme hakkı olduğunu vurgulayarak, ABD ile müzakerelerini gerilime rağmen sürdürdüklerini kaydetti.

        Trump'ın gümrük vergisi kararı

        ABD Başkanı Trump, 6 Ağustos'ta, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzalamıştı.

        Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın kararını "talihsiz" olarak nitelemişti.

