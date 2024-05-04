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        Haberler Dünya Hindistan'dan ABD Başkanı Biden'a "yabancı düşmanlığı" tepkisi

        Hindistan'dan ABD Başkanı Biden'a "yabancı düşmanlığı" tepkisi

        Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Hindistan'ı "yabancı düşmanı" olarak nitelendirmesini eleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 20:43 Güncelleme: 04.05.2024 - 20:43
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        Hindistan'dan Biden'a tepki
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        Hindistan merkezli The Economic Times'ın haberine göre, Biden'ın hafta içinde katıldığı bir seçim kampanya etkinliğinin kameralara kapalı bölümünde Hindistan'ı "yabancı düşmanı" olarak değerlendirmesi tepki çekti.

        Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, dün yaptığı açıklamalarda, ülkesini "farklı milletlerden pek çok insana ev sahipliği yapan misafirperver bir ülke" olarak tanımladı.

        Biden'ın sözlerine Japonya'dan tepki
        Biden'ın sözlerine Japonya'dan tepki

        Biden'ın "yabancı düşmanlığının ekonomik büyümeyi engelleyen bir faktör olduğu" ifadesine karşılık Jaishankar, Hindistan ekonomisinin iyiye gittiğini ve "sarsılmadığını" savundu.

        Biden, hafta içindeki bir seçim kampanya etkinliğinin kameralara kapalı bölümünde, ülkesinin önemli müttefiklerinden Japonya ve Hindistan hakkında açıklamalar yapmıştı.

        Akabinde Beyaz Saray'ın yayınladığı tam konuşma metniyle kamuoyuna yansıyan bu değerlendirmeler, uluslararası medyada geniş yer buldu ve tartışmalara yol açtı.

        Metne göre, Biden, konuşmasında, "Ekonomimizin büyüme nedenlerinden biri de siz ve sizin gibi insanlardır. Çünkü biz (ABD) göçmenlere kucak açıyoruz. Bir düşünün, neden Çin ekonomik olarak bu kadar oyalanıyor? Neden Japonya sorun yaşıyor? Neden Rusya? Neden Hindistan? Çünkü onlarda yabancı düşmanlığı var, göçmenleri istemiyorlar." ifadesini kullanmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #hindistan
        #Biden
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