Hindistan'daki tekne kazasının ardından kayıp 7 kişi aranıyor

Ülke basınındaki haberlere göre, yetkililer, bir kişinin hayatını kaybettiği 8 Eylül'de meydana gelen kazanın ardından arama kurtarma ekiplerinin kayıp 7 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Teknelerin çarpışmasının ardından 87 kişinin kurtarıldığını belirten yetkililer, yaralı kurtarılan 8 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu ifade etti.

Assam eyaleti Başbakanı Himanta Biswa, hastanede tedavi gören kazazedeleri ziyaret etti.

Brahmaputra Nehri'nde 8 Eylül'de 95 kişinin bulunduğu bir yolcu teknesi, karşı yönden gelen tekneyle çarpışmıştı. Kazanın ardından bir kişi yaşamını yitirmişti.