Hindistan'da tartışmalı yasa tasarısı

BBC'nin haberine göre, korsan üretime hapis ve para cezasına yönelik maddelerin de yer aldığı "Cinematograph (Amendment) Bill 2021" (Sinematografi Yasa Değişikliği Tasarısı 2021), aynı zamanda filmlerin yaşa dayalı sınıflandırılmasını amaçlıyor.
Hindistan'ın önde gelen film yapımcıları, hükûmete kapsamlı sansür yetkisi vereceğini savundukları tasarıyı protesto etti.
Yapımcılar, Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki BJP (Hindistan Halk Partisi) hükümetinin önerdiği tasarının ifade özgürlüğüne saldırı olduğunu belirtiyor.
Hafta başında bir grup başrol oyuncusu ve film yapımcısı, tasarıya karşı çıkarak hükûmete bir mektup gönderdi. Aralarında yapımcı Anurag Kashyap, Nandita Das, Shabana Azmi ile Farhan Akhtar gibi oyuncuların da yer aldığı 140 kişi mektubu imzaladı.
İmzacılar, tasarının sansürü daha da güçlendireceğini ileri sürdükleri mektupta, "Bu, yapımcıları devletin elinde güçsüzleştirirken aynı zamanda sansür yanlılarının tehditlerine, vandalizmine ve gözdağı vermesine karşı daha savunmasız hale getirecek." ifadelerine yer verdi.
Hindistan'ın en ünlü yönetmenlerinden Shyam Benegal ise tasarının "kabul edilebilir olduğu ve büyük bir sorun teşkil etmediği" değerlendirmesini yaptı.
Benegal, Hindustan Times gazetesine yaptığı açıklamada, "Bir filme lisans veriliyorsa bu sonsuza kadar geçerli olacak anlamına gelmiyor. Bazı şeyler, belirli süre için geçerlidir ve artık bir geçerliliği olmayabilir. Bu yüzden, bir filmi yeniden değerlendirmeye almak çok da önemli bir olay değil." dedi.
TARTIŞMALI YASA TASARISI
Tasarı kabul edilirse, Hindistan hükûmetinin sansür kurulu tarafından hâlihazırda onaylanan bir filmi "yeniden incelemesine ve değerlendirmesine" olanak tanıyacak.
Bu, sansür kurulu içeriğinde herhangi bir sorun görmese bile hükûmetinin, izleyici şikayetlerine dayanarak bir filmin lisansını iptal edebileceği anlamına geliyor.
Hindistan hükümeti teknoloji ve sosyal medya şirketlerinden, kolluk kuvvetleri veya yargı organları tarafından talep edilmesi halinde içeriği kaldırmalarını isteyen yeni kurallar da getirmişti.
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