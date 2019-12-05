05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde 23 yaşındaki tecavüz mağduru bir kadın mahkemeye giderken saldırıya uğrayarak yakıldı.
Mart ayında iki erkek hakkında tecavüz şikayetinde bulunan kadın bu davanın duruşmasına gidiyordu.
Saldırıdan ağır yanıklarla kurtulan kadın halen hastanede yaşam savaşı veriyor.
Olayla ilgili olarak ikisi kadına tecavüz suçlamasıyla yargılanmakta olan beş kişi gözaltına alındı.
Yerel medya saldırganların kadının yolunu tren istasyonuna yürüdüğü sırada kestiklerini, yakındaki arsaya sürükleyerek orada ateşe verdiklerini yazdı.
Olayın geçtiği Unnao mahallesinde yakınlarda başka bir tecavüz olayı ve ardından gelen ölümler gündemdeydi.
İktidar partisine mensup bir milletvekilini tecavüzle suçlayan bir kadın Temmuz ayında şüpheli bir otomobil kazasında ağır yaralanınca, polis cinayet soruşturması başlatmıştı. Olayda kadının araçta bulunan iki halası ölmüş, avukatı yaralanmıştı.
Son olay, daha geçen hafta tüyler ürpertici yeni bir tecavüz ve cinayet haberiyle sarsılan Hindistan'da yeni bir öfke dalgası yarattı.
27 Kasım günü ülkenin güneyindeki Haydarabad kentinde yaşayan 27 yaşındaki bir veteriner kadın tecavüze uğramış ve yakılarak öldürülmüştü.
Kadının yanmış bedeni geçen hafta bulunduğunda ülkenin dört bir yanında protesto gösterileri yapılmıştı.
Kadına yönelik cinsel şiddet 2012 yılında başkent Delhi'de genç bir kadının toplu tecavüze uğramasından bu yana gündemin ilk sıralarında. Fakat bu tür suçlarda bir azalma olduğu söylenemez.
Hükümetin verdiği rakamlara göre 2017 yılında polise 33 bin 658 tecavüz vakası bildirildi. Bu, günde ortalama 92 kadına tecavüz edildiği anlamına geliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!