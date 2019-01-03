Hindistan'da tapınak protestoları: Kerala eyaletinde tüm okullar kapatıldı

03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hindistan'ın Kerala eyaletinde iki kadının, Yüksek Mahkeme kararına rağmen adet görme yaşındaki kadınların sokulmadığı Hindu tapınağına girmesiyle başlayan protestolar büyüyor. Çıkan çatışmalarda 1 kişi öldü, bazıları polis en az 100 kişi yaralandı. Kerala'da tüm okullar kapatıldı, toplu taşıma hizmetleri durduruldu.
40 yaşındaki Bindu Ammini ve 39 yaşındaki Kanaka Durga adlı kadınlar, dün sabahın erken saatlerinde Sabarimala adlı Hindu tapınağına girerek tarihe geçti.
Ancak Ammini ve Durga'nın bu eylemi, adet görme yaşı olarak kabul edilen 10 ve 50 yaş arasındaki kadınların girmesine izin verilmeyen tapınağın "kirlendiğini" savunan Hinduları öfkelendirdi.
Tapınak, "kirlilikten arınma ayini' için birkaç saatliğine kapanırken, bazı kentlerde protestocular polisle çatıştı.
Yüksek Mahkeme Eylül'de tapınaktaki yasağı kaldırmış, ancak büyük çaplı protestolar nedeniyle kadınların Sabarimala'ya girme girişimleri sonuçsuz kalmıştı.
Fransız haber ajansı AFP'ye göre dünkü çatışmalar sonrası 100 kadar kişi gözaltına alındı. Bir kadın polis memuru ve bazı gazeteciler, saldırıya uğradı.
BBC muhabiri İmran Kureyşi, eyalet genelinde yeni protesto gösterilerinin düzenlenmesinin beklendiğini aktardı.
Hindistan Havayolları, Kerala'ya seyahat edecek yolcuları için uyarı yayımladı.
Hindistan'da çoğu tapınak regl olmadıkları müddetçe kadınların ziyaretine izin veriyor. Sabarimala ise regl olma yaşındaki tüm kadınların girmesini yasaklayan nadir tapınaklardan.
Bir grup kadın, kadın-erkek eşitliğine aykırı buldukları bu yasağın kaldırılması için Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu.
Hafta başında yaklaşık 5 milyon kadın, Kerala'da kadın-erkek eşitliğine vurgu yapmak için 620 kilometrelik bir insan zinciri oluşturmuştu.
İktidardaki Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi kadınların tapınağa girmesine izin verilmesinin Hindu değerlerine aykırı olduğunu (BJP) söylüyor.
Tapınak krizi, Nisan ve Mayıs aylarında yapılacak milletvekilliği seçimleri öncesinde ana gündem maddelerinden biri oldu.
Karşıtları, Başbakan Narendra Modi'yi BJP'nin en büyük oy tabanını oluşturan Hinduların desteğini kazanabilmek için dinsel açıdan ayrıştırıcı bir siyaset gütmekle suçluyor.
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