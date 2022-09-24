Hindistan'da son 24 saatte 36 kişi öldü

Yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde aralıksız süren yağışlar nedeniyle evlerinin çökmesi sonucu yaklaşık 24 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yine eyalet genelinde son 24 saatte yıldırım isabet eden 12 kişi hayatını kaybetti.

Eyalette son beş gün içinde 39 kişinin yıldırım düşmesi sonucu öldüğü bildirilirken, eyalet hükümeti insanların fırtına sırasında kendilerini nasıl koruyabilecekleri konusunda yeni yönergeler yayımladı.

Ülke genelinde haziran-eylül aylarında muson mevsiminde yıldırım çarpmaları oldukça yaygın.

Hindistan'da 2016'da yıldırım düşmesi sonucu 1489 kişinin öldüğü kaydedilirken, bu sayı 2021'de 2 bin 869'a yükseldi.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.