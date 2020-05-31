Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 8 bin yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı, 193 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 182 bin 889'a, ölü sayısı 5 bin 186'ya yükseldi.

Vakaların yüzde 70'ten fazlasının Maharaştra, Gucarat, Tamil Nadu, Yeni Delhi, Madhya Pradeş ve Racastan'da görüldüğü belirtildi.

- Bangladeş'te bir günde 40 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden (DGHS) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 650'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 2 bin 545 Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 47 bin 153 oldu.