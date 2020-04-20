Hindistan'da sokağa çıkma yasağı hafifletildi

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Hint basınındaki haberlere göre, ülke genelinde az vakanın görüldüğü bölgelerde bazı sanayi ve tarım faaliyetlerinin yapılmasına bugünden itibaren müsaade edilecek.

Uygulamanın göçmen işçiler için iş imkanı oluşturması ve sokağa çıkma yasağından en fazla etkilenen kesimleri rahatlatması bekleniyor. Bu kapsamda göçmen işçilerin eyalet sınırları içerisinde hareket etmesi serbest olacak.

Yerel marketlerin ve e-ticaret perakendecilerinin mal tedarikine izin verilirken, yol yapım çalışmaları, kırsal alanlardaki sulama ve endüstri projeleri devam edecek.

Çalışanların sosyal mesafeye dikkat etmesi ve maske takması ise zorunlu olacak. Sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'ta sona ermesi planlanıyor.

Öte yandan salgının ülkede yayılmaya başlamasından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka artışı kaydedildi. Ülkede son 24 saatte 1553 Kovid-19 vakası görülürken, toplam vaka sayısı 17 bin 615'e yükseldi. Salgın sebebiyle 559 kişi yaşamını yitirdi.