Hindistan'da sokağa çıkma yasağı bir kez daha uzatıldı! - Haberler

AA

Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı bir kez daha uzatıldı.

Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ulusal Afet İdaresi, ülke genelinde halihazırda uygulanan sokağa çıkma yasağını 31 Mayıs’a kadar uzattı.

Yarından itibaren yürürlüğe girecek yeni karara göre, hava yolu ve metro seferleri yapılmayacak, eyaletler arası tren seferleri ise bazı kısıtlamalarla sürecek.

Sokağa çıkma yasağı süresince okullar, alışveriş merkezleri, dini, siyasi ve kültürel faaliyetlerle ilgili toplanma alanları kapalı olacak.

Salgının yoğun olduğu bölgeler dışında, 60 yaş üzeri kişiler ve 10 yaş altı çocuklar dışındaki insanlar sosyal mesafe şartıyla dışarı çıkabilecek.

Spor tesisleri ve stadyumlar, seyircisiz olarak faaliyetlerine devam edebilecek.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan'da 92 bin 239 vaka görüldü, 2 bin 911 can kaybı yaşandı.

Hindistan'da Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindistan Halk Partisi hükümeti 23 Mart'ta salgınla mücadele için ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. 21 gün sürmesi öngörülen sokağa çıkma yasağı 13 Nisan'da uzatılmıştı.

Düşünce kuruluşu "Hint Ekonomisi İzleme Merkezi"nin yayımladığı bir rapora göre, ülkede sokağa çıkma yasağının nisan ayında 122 milyondan fazla kişinin işini kaybetmesine sebep olduğu tahmin ediliyor.