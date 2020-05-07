GÜNCELLEME - Hindistan'da sanayi tesisinden sızan kimyasal gazdan 13 kişi öldü

Hint basınında yer alan haberlere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı bulunan ve tekrar faaliyete geçmeye hazırlanan LG Polymers isimli şirkete ait sanayi tesisinden sabah erken saatlerde sentetik kimyasal stiren sızmaya başladı.
Yetkililer, sızıntının başlamasıyla 3 kilometrelik alanda bulunan çok sayıda kişinin solunum güçlüğü, gözlerde yanma hissi ve çeşitli şikayetlerle hastanelere gitmeye çalıştığını, çoğunun yollarda baygın düştüğünü belirtti.
Andra Pradeş Emniyet Genel Müdürü (DGP) Damodar Goutam Sawang, yaptığı açıklamada, sızıntının kontrol altına alındığını ifade ederek, 800'ün üzerinde kişinin hastaneye kaldırıldığını ve birçoğunun tedavilerinin tamamlandığını kaydetti.
Sawang, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Olayda aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 13 kişi öldü, 1000'in üzerinde kişi hastalandı. Sızıntıdan 5 binin üzerinde kişi etkilendi.
Basına yansıyan görsellerde sızıntı sebebiyle kaçmaya çalışanların baygın şekilde yerde yattığı görülüyor.
Kimyasal gazın, marttan bu yana denetimsiz kalan 5 bin tonluk tanklardan sızmış olabileceği belirtiliyor.
- Hayvanlar telef oldu
Bölge sakinleri çok sayıda evcil ve çiftlik hayvanının da telef olduğunu kaydetti.
Eyalet Başbakanı Jagan Mohan Reddy, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve sızıntıdan etkilenenlere toplamda yaklaşık 132 bin dolar tazminat ödeneceğini duyurdu.
Güney Kore menşeli LG Corp'un parçası olan şirketten yapılan açıklamada, gaz kaçağının kontrol altında olduğu ancak gazın baş dönmesi ve bulantıya sebep olabileceği bildirildi. Açıklamada, uygun tedavinin hızlıca yapılması için çaba sarf edildiği kaydedildi.
Uluslararası Dünya Kanser Araştırmaları Ajansınca (IARC) muhtemel bir kanserojen madde olarak tanımlanan stirenin, insan vücudunda depresyon, sinir sistemi bozukluğu, işitme kaybı gibi etkilere yol açabileceği belirtiliyor.
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