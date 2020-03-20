20 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerBBC

Hindistan'da otobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi

2012 yılında erkek arkadaşıyla birlikte otobüsteyken, otobüsteki 4 yolcu ve şoförün cinsel saldırısına uğrayan, işkence gördükten sonra yol kenarına atılan ve burada hayatını kaybeden kadının ardından açılan dava sonuçlandı. Tutuklu yargılanan 4 kişi idam edildi. Diğer tutuklu sanık cezaevinde intihar etmişti.

20.03.2020 - 10:48 | Güncelleme: ABONE OL
- Getty Images
23 yaşındaki kadının annesi Asha Devi, kızının katillerinin idam edildiği haberini aldı

2012'nin Aralık ayında erkek arkadaşıyla birlikte otobüsteyken, otobüsteki 4 yolcu ve şoförün cinsel saldırısına uğrayan, işkence gördükten sonra yol kenarına atılan ve burada hayatını kaybeden kadının ardından açılan dava sonuçlandı. Tutuklu yargılanan 4 kişi idam edildi. Diğer tutuklu sanık cezaevinde intihar etmişti.

Kadına yönelik şiddet ve tecavüz vakalarının en yüksek sayıda görüldüğü ülkelerden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, 2012 yılının sonunda bir kadına tecavüz edip ölmek üzere yol kenarına terk eden ve 8 yıldır 'toplu tecavüz' suçuyla yargılanan 4 kişinin cezası Cuma günü infaz edildi.

23 yaşındaki fizyoterapi öğrencisi ve bir erkek arkadaşı, 16 Aralık 2012'de Başkent Yeni Delhi'de otobüse bindi. Otobüsteki 5 erkek yolcu ve şoför, genç kadının erkek arkadaşını yaraladıktan sonra kadına tecavüz etti. Kadının karnına demir bir çubuk saplayarak organlarının büyük oranda zarar görmesine yol açan 6 erkek, ardından kadınla erkek arkadaşını yol kenarına attı.

Hastaneye kaldırılan kadın 13 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayın ardından ülke genelinde düzenlenen protesto gösterileri, dünyanın farklı ülkelerine de yayıldı. Hindistan'da yaygın olan toplu tecavüz, tecavüz ve cinsel şiddet suçlarına daha ağır cezalar gelmesi ve faillerin yargılanması için hükümete çağrılar yapıldı.

5'i yetişkin 6 failin yargılandığı dava 17 Ocak 2013'te başladı. Otobüs şoförü Ram Singh, Mart ayında cezaevindeki hücresinde boynundan asılı halde bulundu.

Dava sürerken, Hindistan'daki protesto gösterileri devam ediyordu. 2 Nisan 2013'te hızlı bir şekilde hazırlanan yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre tecavüzcüler idamla cezalandırılabilecekti.

Aynı yılın eylül ayında 4 sanık idam cezasına çarptırıldı. Yetişkin olmayan diğer sanık ise 3 yıl cezaya mahkum oldu. 2015'te serbest bırakıldı.

Sanıkların itirazları ve üst mahkeme süreci 2020'ye kadar sürdü. 17 Ocak'ta Hindistan Devlet Başkanı Ram Nath Kovind, mahkumların af talebini reddettiğini açıkladı.

4 mahkum, 20 Mart Cuma günü Yeni Delhi'deki Tihar cezaevinde asıldı.

  • Hindistan'da tecavüz edildikten sonra yakılan veteriner için protesto
  • İdam cezası tecavüze karşı caydırıcı olabilir mi?
  • Dünyadaki kadın intiharlarının yaklaşık yüzde 40'ı neden Hindistan'da görülüyor?
  • Hindistan: '4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'
  • Hindistan'da 3 kişiye 8 yaşındaki kız çocuğunu tecavüz edip öldürmekten ömür boyu hapis cezası
  • Hindistan: İnsan kaçakçılığını protesto eden beş kadın kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı
  • Hindistan'da tecavüz mağduru kadın duruşmasına giderken yakıldı

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Doğum gününde yalnız bırakmadılar... Karantinaya yaratıcı çözüm
Doğum gününde yalnız bırakmadılar... Karantinaya yaratıcı çözüm
Alevilerle ilgili sözleri tepki çekmişti... Yeni gelişme!
Alevilerle ilgili sözleri tepki çekmişti... Yeni gelişme!
AVM'lerden önlemlere destek! Kapalı mağazalardan kira alınmayacak
AVM'lerden önlemlere destek! Kapalı mağazalardan kira alınmayacak
Burak Akkul'dan kötü haber... Eşi sinir krizi geçirdi
Burak Akkul'dan kötü haber... Eşi sinir krizi geçirdi
Süper Lig ne zaman başlayacak?
Süper Lig ne zaman başlayacak?
'Burada da durum çok kötü'
'Burada da durum çok kötü'
"Şimdi yüzleşme zamanı"
Muhterem Nur hayatını kaybetti
Muhterem Nur hayatını kaybetti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X