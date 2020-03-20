Hindistan'da otobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunup öldüren 4 kişi idam edildi

20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
2012'nin Aralık ayında erkek arkadaşıyla birlikte otobüsteyken, otobüsteki 4 yolcu ve şoförün cinsel saldırısına uğrayan, işkence gördükten sonra yol kenarına atılan ve burada hayatını kaybeden kadının ardından açılan dava sonuçlandı. Tutuklu yargılanan 4 kişi idam edildi. Diğer tutuklu sanık cezaevinde intihar etmişti.
Kadına yönelik şiddet ve tecavüz vakalarının en yüksek sayıda görüldüğü ülkelerden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, 2012 yılının sonunda bir kadına tecavüz edip ölmek üzere yol kenarına terk eden ve 8 yıldır 'toplu tecavüz' suçuyla yargılanan 4 kişinin cezası Cuma günü infaz edildi.
23 yaşındaki fizyoterapi öğrencisi ve bir erkek arkadaşı, 16 Aralık 2012'de Başkent Yeni Delhi'de otobüse bindi. Otobüsteki 5 erkek yolcu ve şoför, genç kadının erkek arkadaşını yaraladıktan sonra kadına tecavüz etti. Kadının karnına demir bir çubuk saplayarak organlarının büyük oranda zarar görmesine yol açan 6 erkek, ardından kadınla erkek arkadaşını yol kenarına attı.
Hastaneye kaldırılan kadın 13 gün sonra hayatını kaybetti.
Olayın ardından ülke genelinde düzenlenen protesto gösterileri, dünyanın farklı ülkelerine de yayıldı. Hindistan'da yaygın olan toplu tecavüz, tecavüz ve cinsel şiddet suçlarına daha ağır cezalar gelmesi ve faillerin yargılanması için hükümete çağrılar yapıldı.
5'i yetişkin 6 failin yargılandığı dava 17 Ocak 2013'te başladı. Otobüs şoförü Ram Singh, Mart ayında cezaevindeki hücresinde boynundan asılı halde bulundu.
Dava sürerken, Hindistan'daki protesto gösterileri devam ediyordu. 2 Nisan 2013'te hızlı bir şekilde hazırlanan yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Bu yasaya göre tecavüzcüler idamla cezalandırılabilecekti.
Aynı yılın eylül ayında 4 sanık idam cezasına çarptırıldı. Yetişkin olmayan diğer sanık ise 3 yıl cezaya mahkum oldu. 2015'te serbest bırakıldı.
Sanıkların itirazları ve üst mahkeme süreci 2020'ye kadar sürdü. 17 Ocak'ta Hindistan Devlet Başkanı Ram Nath Kovind, mahkumların af talebini reddettiğini açıkladı.
4 mahkum, 20 Mart Cuma günü Yeni Delhi'deki Tihar cezaevinde asıldı.
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