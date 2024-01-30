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        Haberler Yaşam Hindistan'da modacıydı, aşkı için Gaziantep'e yerleşti

        Hindistan'da modacıydı, aşkı için Gaziantep'e yerleşti

        İstanbul'da taksicilik yapan Mustafa İyigün, taksisine müşteri olarak binen Hindistanlı Meenakshı Patel'e aşık oldu. Çift, Hindistan'da yapılan düğünün ardından Gaziantep'te kıyılan nikahla dünyaevine girdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 10:00 Güncelleme: 30.01.2024 - 10:01
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          İstanbul'da taksicilik yaparak geçimini sağlayan 28 yaşındaki Mustafa İyigün, yaklaşık 1 yıl önce taksisine müşteri olarak binen 30 yaşındaki Hindistanlı Meenakshı Patel ile tanıştı.

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          1 yıllık görüşmenin ardından Mustafa İyigün ile Meenakshı Patel evlilik kararı aldı. Hindistan'a giden Mustafa İyigün ve Meenakshı Patel, 11 Aralık 2023 tarihinde Mumbai şehrinde ülkenin geleneklerine uygun bir törenle evlendi.

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          Binlerce kilometre uzaklıktan Gaziantep'e gelen Meenakshı Patel, Mustafa İyigün ile Şahinbey Belediyesi Nikah Salonunda kıyılan nikahlarının ardından dünyaevine girdi.

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          Eşi Meenakshı Patel'in az Türkçe bildiğini ve şu anda kendi aralarındaki iletişimi, çeviri programlarıyla gerçekleştirdiklerini söyleyen Mustafa İyigün, "Ben tam İngilizce bilmiyorum ama sayesinde İngilizce'm bir yıl içinde çok güzel bir şekilde ilerleyecek.

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          İletişim olarak daha çok İngilizce çeviri programlarından faydalanıyoru. Eğer anlaşamadığımız konu varsa telefonla yardımlaşıyoruz” dedi.

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          "HİNDİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE AŞKIMIZ YILDIRIM GİBİ DÜŞTÜ"

          İstanbul’da taksicilik yaparken Meenakshı ile tanıştığını belirten İyigün, 4 bin 800 kilometrelik mesafenin aşka engel olmadığını ifade ederek, "Bir yıl önce İstanbul'da taksi işinde çalışırken Meenakshı ile tanıştık. Takside birbirimizi gördük. Aşkımız yıldırım gibi oldu. Birbirimize baktıktan sonra evlenme kararı aldık. Çok fedakar, çok merhametli bir eşim var.

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          Ona her konuda teşekkür ediyorum. Türkiye ile arasında 4 bin 800 kilometrelik mesafe olan Hindistan’dan Türkiye’ye aşkımız yıldırım gibi düştü ve birbirimizin kalplerini birleştirdi. Çok mutlu kendisi, Türkiye'yi Avrupa Ülkesi gibi görüyor. Gaziantep’i çok seviyor ve burada kendisi çok rahat" şeklinde konuştu.

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          Mustafa İyigün ile evlendiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Meenakshı Patel, "Bizim İstanbul’da başlayan aşkımız çok iyi devam etti. İnanılmaz bir aşkımız var inşallah bu sürer ve devamlı olur. Çocuklarımız olur, Hindistan ve Türkiye'de yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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