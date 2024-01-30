Hindistan'da modacıydı, aşkı için Gaziantep'e yerleşti

Ona her konuda teşekkür ediyorum. Türkiye ile arasında 4 bin 800 kilometrelik mesafe olan Hindistan’dan Türkiye’ye aşkımız yıldırım gibi düştü ve birbirimizin kalplerini birleştirdi. Çok mutlu kendisi, Türkiye'yi Avrupa Ülkesi gibi görüyor. Gaziantep’i çok seviyor ve burada kendisi çok rahat" şeklinde konuştu.