Hindistan'da Kovid-19 vakalarında günlük artış rekor düzeye ulaştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" sitesine göre, Hindistan'da 2 Eylül'de tespit edilen 82 bin 860 ve 3 Eylül'deki 84 bin 156 yeni Kovid-19 vakası, "bugüne dek tek ülkede görülen en yüksek artış" oldu.
Bundan önce ABD'de 24 Temmuz'da kayda geçen 78 bin 619 vaka, tek ülkede görülen en yüksek günlük artış olmuştu.
- En fazla günlük vaka olan ülkelerin iki katına yakın artış
Hindistan'da 3 Eylül'de 84 bin vaka görülürken, en yüksek günlük artış kaydedilen ülkelerden Brezilya'da aynı sürede 44 bin 728, ABD'de ise 44 bin 507 ise yeni vaka tespit edildi.
Ülkedeki vaka artışı, salgının en fazla etkilediği bu iki ülkenin iki katına yaklaştı.
- Henüz "zirve noktasını" görmedi
Öte yandan dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 20 ülke arasında Hindistan, günlük sayının en yüksek seviyeye ulaştığı "zirve noktasını" görüp aşağı veya yatay seyre geçemeyen tek ülke konumunda bulunuyor.
Ülkede salgının başından bu yana vaka sayısı sürekli artıyor.
Hindistan'da ilk Kovid-19 vakası 30 Ocak'ta tespit edildi, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 12 Mart'ta oldu. 24 Mart’ta ülke genelinde sokağa çıkma yasağı 30 Mayıs'a kadar süresi uzatılarak devam etti. 30 Mayıs'ta ise yasağın bazı tecrit bölgeleriyle sınırlı olmak üzere 30 Haziran'a kadar kısmi olarak uygulanmasına karar verildi.
Genel sokağa çıkma yasağının sonlandırılması ve karantina tedbirlerinde gevşemeye gidilmesi, haziran başından itibaren virüsün yayılma tablosunu değiştirdi.
Ülkede, 29 Mayıs'ta 8 bini aşan yeni vaka sayısı, 6 Haziran'da 10 binin, 10 Temmuz'da 25 binin, 30 Temmuz'da 50 binin, 7 Ağustos'ta 60 binin, 22 Ağustos'ta 70 binin ve 2 Eylül'de 80 binin üzerine çıktı.
Hindistan’da bugüne kadar 3 milyon 940 bin 131 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 68 bin 598 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 3 milyon 37 bin 151 kişi iyileşirken, halen 834 bin 382 hasta tedavi veya tıbbi gözetim altında bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!