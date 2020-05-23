Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 125 bini geçti

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Ülke basınındaki habere göre, Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 6 bin 653 kişide Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Bu, virüsün ülkede ilk saptandığı 30 Ocak'tan bu yana kayda geçen "en yüksek günlük vaka artışı" oldu.

Ülke genelindeki vaka sayısı 125 bin 102'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 720'ye çıktı.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 44 bin 582'ye, ölenlerin sayısı 1517'ye ulaştı. Bu eyaleti, 14 bin 758 vakayla Tamil Nadu ve 13 bin 268 vakayla Gucerat izledi.

Ülke genelinde iyileşenlerin sayısı da 49 bin 26'ya yükseldi.