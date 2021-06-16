Hindistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan Tac Mahal 2 ay sonra ziyarete açıldı

AA

Agra bölge yargıcı Prabhu Narain Singh, 17. yüzyılda Babür Hükümdarı Şah Cihan tarafından inşa ettirilen tarihi yapının, sosyal mesafe tedbirleri altında bugünden itibaren sınırlı sayıda ziyaretçiye kapılarının açıldığını açıkladı.

Singh, ülkede turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan ve salgın öncesinde günlük ziyaretçi sayısı 70 bine kadar çıkan anıt mezar ve camiden oluşan külliyeye günde, çevrim içi rezervasyon yaptıran 650 kişinin kabul edileceğini söyledi.

Tac Mahal'in girişinde ateşleri kontrol edilecek ziyaretçilerin, külliye sınırlarında maske takması ve sosyal mesafe kurallarına uyması zorunlu olacak. 2,5 ayın en düşük günlük vaka sayısının tespit edildiği ülkede, Tac Mahal'in yanı sıra birçok tarihi yapı ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Tac Mahal'in bulunduğu Agra kentinde nisan ayında 500'e kadar yükselen günlük vaka sayısı dün 10 olarak kayıtlara geçmişti.

- "Aşk için yapılmış en güzel anıt" daha önce savaş ve sel nedeniyle de kapatılmış

"Dünyanın 7 Harikası"ndan biri kabul edilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası eserleri içindeki Tac Mahal, nisan ayında Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak kapatılmıştı.

Tac Mahal Mart - Eylül 2020 tarihlerinde de salgın önlemleri kapsamında kapatılmıştı ve bu 6 aylık ziyaret yasağı, tarihi yapının en uzun süre kapalı kaldığı dönem olmuştu. Tac Mahal, 1971'deki Hindistan ile Pakistan arasındaki savaş ve 1978'de Agra kentinde sel felaketi sırasında kısa sürelerle kapalı kalmıştı.

Babür İmparatoru Şah Cihan'ın, 1632-1654 yıllarında, doğum yaparken hayatını kaybeden eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırdığı anıt mezar, Türk-İslam mimarisinin önemli eserleri arasında yer alıyor.

Taç Mahal, "dünyada aşk için yapılmış en büyük ve en güzel anıt" olarak da tanımlanıyor.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke olarak öne çıkıyor.