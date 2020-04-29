Hindistan'da Kovid-19'la mücadele için eyalet sınırlarının kapatılmasına tepki

AA

Ülkede, Kovid-19'un yayılmasının ve halkın sokağa çıkma yasağını ihlal etmesinin önüne geçmek için eyaletler arasında duvarlar örüldü, hendekler kazıldı ve sınır kontrolleri artırıldı.

Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin, komşusu Andra Pradeş ile sınırındaki Vellore ve Chittoor kentlerine 2 ayrı duvar örüldü.

Bölge halkı, sosyal medyada örülen duvarlara tepki gösterdi, birçok kişi de Andra Pradeş'teki hastaların Vellore'deki hastaneye duvar yüzünden gelememesini eleştirdi.

Vellore yönetimi, gelen tepkiler üzerine duvarların kaldırıldığını açıkladı.

- Hamile kadın hendekten geçti

Ülkenin doğusundaki Odişa eyaletinde ise komşu Andra Pradeş ile olan sınır geçişlerini önlemek için hendekler kazıldı.

Kazılan hendekler, hamile bir kadının hastaneye kaldırılmak için hendekte taşındığına dair görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla öğrenildi.

Diğer yandan Hindistan'ın batısında yer alan ve tüm Kovid-19 teşhisi konulanların iyileştiğini duyuran Goa eyaletinin Başbakanı Pramod Sawant, komşu Maharaştra ve Karnataka eyaletleriyle sınırların kapatıldığını açıkladı.

Sawant, Başbakanı Narendra Modi'ye sınırların, ülkede 3 Mayıs'a kadar sürmesi planlanan sokağa çıkma yasağından sonra da uygulanmasını tavsiye ettiğini söyledi.

- Hindistan'da medyaya Kovid-19 baskısı

Hindistan'da medya kuruluşları ve basın mensupları, bir yandan ülke çapında alınan Kovid-19 önlemleri sebebiyle mali krizle karşı karşıya kalırken diğer yandan salgın dolayısıyla hükümetin baskılarına maruz kalıyor.

Tamil Nadu'nun Coimbatore şehrinde yerel bir haber sitesinin editörü Andrew Sam Raja Pandian, stajyer doktorların aç olduğunu ve yoksullara gıda dağıtmakla görevli personelin yiyecek çaldığını bildirdiği için gözaltına alındı.

Salgın sırasında kurallara uymamakla suçlanan Pandian'ın suçlu bulunması halinde 3 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Medya gözlemcileri, bu tür olayların yaygın olduğunu, bu durumun basın mensuplarının eleştirel raporlar sunmasını tehlikeli hale getirdiğini ifade ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan'da 31 bin 332 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi,1008 kişi hayatını kaybetti.

,Muhammet Nazım Taşcı