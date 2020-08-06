Hindistan'da Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 8 kişi öldü

NDTV kanalındaki habere göre, eyaletin Ahmedabad şehrindeki Shrey Hastanesinde sabah erken saatlerde yangın çıktı.

Yetkililer yangının çıkmasının ardından 45 hastanın başka bir hastaneye nakledildiğini, 3'ü kadın 8 kişinin ise yangında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kontrol altına alınan yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceği belirtiliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.