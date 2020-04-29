Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1000'i geçti

AA

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülke genelinde Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1008 oldu.

Ülkede son 24 saatte salgın sebebiyle 73 kişi öldü. Bu sayı bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle bir günde görülen en yüksek sayı oldu.

Eyaletler arasında salgından en çok etkilenen Maharaştra'da vaka sayısı 9 bin 318'e yükseldi. Eyalet genelinde Kovid-19 sebebiyle 400 kişi yaşamını yitirdi.

Ülke genelinde toplam Kovid-19 vaka sayısı 31 bin 332'ye yükselirken, bugüne kadar 7 bin 747 kişi tedavi edildi.

Hindistan'da 24 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'ta sona ermesi planlanıyor.