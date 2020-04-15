15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 3 Mayıs'a kadar sürecek ülke çapındaki tecrit süresince alkol ve tütün satışına yasak getirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönergeye göre, tecrit boyunca içki ve tütün satışına yasak getirilirken, kamusal alanda yere tükürenler de cezalandırılacak. Toplu ulaşımdaki kısıtlamalar ise 3 Mayıs'a kadar devam edecek.
Ülkede ayrıca sinema salonları, bar, alışveriş merkezleri, yüzme havuzları, spor salonu ve kompleksleri, eğitim kurumları, din ve ibadet yerleri kapalı kalacak.
Öte yandan Bakanlık, bölge yönetimlerinden 20 Nisan'da değerlendirme yapmalarını istedi. Bu değerlendirmeye ve salgının yayılma durumuna bağlı olarak ilgili bölgelerde sınırlı ekonomik faaliyetlere izin verilecek.
Dün, Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde uygulanan tecrit, 3 Mayıs'a kadar uzatılmıştı.
POLİS VE DOKTORLARA TAŞLI SOPALI SALDIRI
Öte yandan Uttar Pradeş eyaletinde Kovid-19 şüphelilerini hastaneye götürmek isteyen sağlık ve polis görevlileri, bölge sakinlerinin saldırısına uğradı.
Hint basınındaki haberlere göre, Muradabad şehrinde bir bölgede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hastanın temas kurduğu kişiler karantina altına alınmaya çalışıldı.
Emniyet görevlisi Amit Pathak, polis ve sağlık ekiplerinin, Kovid-19 şüphelilerini almak için bölgeye vardıklarında yaklaşık 150 kişinin taşlı ve sopalı saldırısına uğradığını kaydetti.
Pathak, yaşanan olayda sağlık görevlilerinden yaralananların olduğunu, bir ambulans ve polis aracının da hasar gördüğünü aktardı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
VAKA SAYILARI ARTMAYI SÜRDÜYOR
İlk vakanın 30 Ocak'ta görüldüğü Hindistan'da, Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 11 bin 555'e ulaştı.
Virüs nedeniyle ilk ölüm 12 Mart'ta kayda geçerken, ülkede 396 kişi salgında yaşamını yitirdi.
Ülkede şimdiye dek 244 bin 893 test yapıldı, 1362 kişi hastalığı yendi.
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