Reuters

Son dakika bilgilerine göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünyanın koronavirüs pandemisine karşı mücadelesine yönelik çalışmalar kapsamında şimdiye kadarki en kapsamlı evde kalma düzeni olan 1.3 milyar insanın tamamen karantina olacağını açıkladı.

21 günlük karantina gece yarısında başlayacak.

Modi, "Hindistan'ı ve her Hintliyi kurtarmak için evlerinden çıkma konusunda tamamen yasak olacak," diyen Modi, ülkenin önümüzdeki 21 günü yönetememesi halinde 21 yıl geri alınacağını da sözlerine ekledi.

Sağlık yetkilileri 469 aktif koronavirüs vakası virüse bağlı 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.