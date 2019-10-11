Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Bulandshahr bölgesinde, kaldırımda uyuyan 7 kişi, hız yapan bir otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberinde göre 56 kişilik kafile, tapınak ziyaretinden dönerken Ganj nehrine yakın Gandhi Dağ Geçidi yakınlarında mola vermek için durakladı. Bu sırada bazı yolcular otobüsten inerek kaldırım üzerinde uyumaya başladı. Tam o anda aşırı hız yapan bir otobüs kaldırımda çıktı ve uyuyan 7 kişiyi ezdi.

4 KADIN 3 KIZ ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Polis, saat 04:00 civarında yaşanan kazada, 4 kadın ve 3 kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti. Ölenlerden üçünün aynı aileden olduğu bilgisini paylaşan polis, 7 kişinin cansız bedeninin otopsiye gönderildiğini ifade etti.

Kazanın ardından otobüs şoförünün kayıplara karıştığını aktaran polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.