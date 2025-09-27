Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hindistan'da izdiham: 31 kişi öldü | Dış Haberler

        Hindistan'da izdiham: 31 kişi öldü

        Hindistan'da Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) partisi tarafından düzenlenen mitingte oluşan izdiham sonucu 31 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 20:54 Güncelleme: 27.09.2025 - 20:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hindistan'da izdiham: 31 kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletinin Karur kentinde Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK) Partisince düzenlenen mitingde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

        Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Karur'da, oyuncu Joseph Vijay Chandrasekhar'ın başkanı olduğu TVK Partisinin mitinginde izdiham çıktı.

        İzdihamda ilk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.

        Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Tamil Nadu'nun Karur kentinde bir siyasi miting sırasında yaşanan talihsiz olay derinden üzdü. Sevdiklerini kaybeden ailelerin acısını paylaşıyorum. Bu zor zamanda onlara güç diliyorum. Yaralanan herkese acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e 100 milyar dolarlık hasar ödetilmelidir
        Marmara'da korkutan araştırma
        Marmara'da korkutan araştırma
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Atletico Madrid'in tarihi derbi zaferi!
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Su deposu çalışmasında bulundu
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Menajerinden transfer ve Mourinho itirafı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Estetik ve dövme işlemlerinde "merdiven altı" uyarısı!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Cezaevinden kaçtı... 15 yıl hapis cezası vardı! Bazanın altında!
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Türkiye Avrupa'da ilk 3'e girdi
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Kızının ifadesi ortaya çıktı
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Tarafları ayırmaya çalıştı... Toz kavgası öldürdü!
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Cam kemik hastasının doktorluk hayali gerçek oldu
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Nine ve torunu alevlerin arasında kaldı!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Troya'da '100' yılın keşfi!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Fenerbahçe Antalyaspor'a kaybetmiyor!
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Habertürk Anasayfa