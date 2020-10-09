Hindistan'da iktidar partisinin yerel liderlerinden Yadav, uğradığı silahlı saldırıda öldü

Ülke basınındaki habere göre, polis yetkilileri, 46 yaşındaki Yadav'ın, Azamgarh şehrinin Haripur köyünde evine dönerken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradığını kaydetti.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan Yadav'ın kurtarılamadığını ifade etti.

Köye güvenlik ekipleri gönderildi.

Batı Bengal eyaletinde hafta başında BJP'nin yerel liderlerinden Manish Shukla da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.