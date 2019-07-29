Hindistan'da iktidar partisinin milletvekilini tecavüzle suçlayan kadın 'şüpheli trafik kazasında' ağır yaralandı

29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde, 2017'de bir iktidar partisi milletvekilini tecavüzle suçlayan 19 yaşındaki bir kadın "şüpheli bir trafik kazasında" ağır yaralandı.
Polis yetkililerine göre, adı açıklanmayan kadının içinde bulunduğu araca otoyolda plakası boyanmış bir kamyon çarptı.
Olayda kadının iki yakını hayatını kaybederken, avukatı da ağır yaralandı.
Kadının suçlaması sonrası gözaltına alınan milletvekili Kuldeep Singh Sengar bir yıldan uzun bir süredir hapiste.
BBC'ye konuşan yerel polis yetkilisi Rakeş Singh, kamyon şoförünün ve araç sahibinin gözaltına alındığını ve sorgulanmakta olduğunu açıkladı.
Kadının annesi, NDTV Televizyonu'na yaptığı açıklamada, "Sengar'ın adamları tarafından tehdit edildiklerini" söyledi.
Muhalefet partileri, olayın şüpheli olduğunu belirterek federal soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
Eyaletteki ana muhalefet partisi Samajwadi Partisi'nin lideri Akhileş Yadav, Hindustan Times gazetesine olayın bir "cinayet girişimi olabileceğini" söyledi.
Olay sırasında kadının başka bir dava nedeniyle hapiste olan amcasına ziyarete gitmekte olduğu belirtiliyor.
Polis yetkilileri, kadın ve ailesine daha önce koruma verildiğini ancak olay sırasında polis memurlarının yanında olmadığını söylüyor.
Sengar'ın kendisini kaçırdığını ve sonrasında tecavüz ettiğini söyleyen kadın Nisan'da Eyalet Başbakanı Yogi Adityanath'ın evinin ölünde kendisini yakmaya çalışmıştı.
Bir gün sonra kadının babasının hapiste öldüğü açıklandı.
Babanın olaydan bir hafta önce hapishanede milletvekili ve destekçilerinin saldırısına uğradığı öne sürülmüştü.
Ailesi, babanın tecavüz suçlamasından sonra asılsız bir saldırı suçlamasıyla hapse atıldığını iddia ediyordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!