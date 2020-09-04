Hindistan'da havai fişek fabrikasında yangın: 7 ölü, 2 yaralı

Ülke basınındaki habere göre, Tamil Nadu eyaletindeki Cuddalore bölgesindeki bir havai fişek fabrikasında yangın çıktı.

Yetkililer, yangında 7 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Fabrikadaki yangının sebebi bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ülkede yasa dışı işletilen çok sayıda havai fişek fabrikası bulunuyor.

Madhya Pradeş eyaletinde geçen yıl bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 23 işçi yaşamını yitirmişti.