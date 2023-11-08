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        Haberler Dünya Hindistan'da hava kirliliği nedeniyle yaşam neredeyse durdu: DSÖ sınırının 30 kat üzerinde

        Hindistan'da hava kirliliği nedeniyle yaşam neredeyse durdu: DSÖ sınırının 30 kat üzerinde

        Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaşanan hava kirliliği insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu (CPCB)'ye göre, Hava Kalitesi Endeksinin 401 ile 500 arasında olması nedeniyle hava kirliliği 'şiddetli' dereceye ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 10:56 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:56
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        • 1

          YENİ DELHİ'DE HAVA KİRLİLİĞİ ÖNLENEMİYOR

          Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de insanların sokağa çıkmamaları, çıktıklarında ise maske takmaları konusunda uyarı yapıldı. Ayrıca hava kirliliği nedeniyle şehirde inşaatlar durduruldu ve okullar kapatıldı.

        • 2

          Hindistan yetkilileri tarafından hava kirliliğini azaltmaya yönelik yapılan tüm çabalara rağmen her yıl ülkede bu dönemlerde ciddi çevre krizleri meydana geliyor. Özellikle Yeni Delhi etrafındaki köylerde çiftçiler kalan bitkisel atıkları ortadan kaldırmak için yakarak imha etme yöntemini kullanıyor.

        • 3

          TEHLİKE SEVİYESİNİN 10 KATI ÜZERİNDE

          Bunun sonucunda atmosfere yayılan parçacıklar ve dumanlar şehrin üzerinde yoğunlaşarak duman sisini ortaya çıkarıyor. Ülkenin ana çevre gözlem ajansı SAFAR'ın yaptığı açıklamaya göre Yeni Delhi'de hava kalitesi endeksi 400 parçacık seviyesine gelmiş durumda. Yapılan açıklama, havada olması gereken tehlike seviyesinin 10 katı üstünde parçacık olduğu anlamına geliyor.

        • 4

          İNSANLAR GEREKMEDİKÇE DIŞARI ÇIKMIYOR VE OKULLAR KAPATILDI

          Yetkililer şehirde benzin ya da dizel yakıt kullanan araçlarla trafiğe çıkılmasına izin vermiyor ve 240 dolarlık para cezası kesiyor. Ayrıca şehrin her bir yanında su fıskiyeleri ve duman önleyici sistemler yerleştirilmiş durumda. Çiftçiler atıkları yakmak yerine makine ile imha etme yöntemine geçmiş durumda.

          Tüm yapılan çalışmalara rağmen Yeni Delhi'de hala hava kirliliği devam ediyor.

        • 5

          Kaynak: AA, PHYS.ORG

          Fotoğraf: İHA

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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