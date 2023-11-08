Hindistan'da hava kirliliği nedeniyle yaşam neredeyse durdu: DSÖ sınırının 30 kat üzerinde
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de yaşanan hava kirliliği insan sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulu (CPCB)'ye göre, Hava Kalitesi Endeksinin 401 ile 500 arasında olması nedeniyle hava kirliliği 'şiddetli' dereceye ulaştı
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YENİ DELHİ'DE HAVA KİRLİLİĞİ ÖNLENEMİYOR
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de insanların sokağa çıkmamaları, çıktıklarında ise maske takmaları konusunda uyarı yapıldı. Ayrıca hava kirliliği nedeniyle şehirde inşaatlar durduruldu ve okullar kapatıldı.
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Hindistan yetkilileri tarafından hava kirliliğini azaltmaya yönelik yapılan tüm çabalara rağmen her yıl ülkede bu dönemlerde ciddi çevre krizleri meydana geliyor. Özellikle Yeni Delhi etrafındaki köylerde çiftçiler kalan bitkisel atıkları ortadan kaldırmak için yakarak imha etme yöntemini kullanıyor.
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TEHLİKE SEVİYESİNİN 10 KATI ÜZERİNDE
Bunun sonucunda atmosfere yayılan parçacıklar ve dumanlar şehrin üzerinde yoğunlaşarak duman sisini ortaya çıkarıyor. Ülkenin ana çevre gözlem ajansı SAFAR'ın yaptığı açıklamaya göre Yeni Delhi'de hava kalitesi endeksi 400 parçacık seviyesine gelmiş durumda. Yapılan açıklama, havada olması gereken tehlike seviyesinin 10 katı üstünde parçacık olduğu anlamına geliyor.
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İNSANLAR GEREKMEDİKÇE DIŞARI ÇIKMIYOR VE OKULLAR KAPATILDI
Yetkililer şehirde benzin ya da dizel yakıt kullanan araçlarla trafiğe çıkılmasına izin vermiyor ve 240 dolarlık para cezası kesiyor. Ayrıca şehrin her bir yanında su fıskiyeleri ve duman önleyici sistemler yerleştirilmiş durumda. Çiftçiler atıkları yakmak yerine makine ile imha etme yöntemine geçmiş durumda.
Tüm yapılan çalışmalara rağmen Yeni Delhi'de hala hava kirliliği devam ediyor.
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Kaynak: AA, PHYS.ORG
Fotoğraf: İHA