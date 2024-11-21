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        Haberler Dünya Hindistan'da hava kirliliği alarm veriyor | Dış Haberler

        Hindistan'da hava kirliliği alarm veriyor

        Kış aylarının gelişiyle beraber Hindistan'da hava kirliliği daha açık biçimde görülmeye başlandı. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den gelen fotoğraflar hava kirliliğinin boyutlarını gözler önüne seriyor. Hava kirliliği, insan sağlığını ciddi anlamda etkileyecek durumda.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 11:28 Güncelleme: 21.11.2024 - 11:28
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        • 1

          17 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri olan Yeni Delhi’de günlük yaşam kalitesi hava kirliliği sebebiyle olumsuz yönde etkileniyor. Özellikle çocukları, hastaları ve yaşlıları olumsuz etkileyen hava kirliliği Hindistanlıların hayatını zorlaştırıyor.

        • 2

          CNN’in haberine göre 64 yaşındaki bir kişinin astım hastalığı hava kirliliği sebebiyle giderek ağırlaştı. Hastaneye gitmek zorunda kalan adam neredeyse nefes alamayacak duruma geldi. Açıklamada bulunan adam “Nefes almak imkansız, hastaneye otobüsle geldim. Boğuluyor gibi hissettim.” dedi.

        • 3

          "Sanki gözlerime acı biber sürülmüş gibi"

          CNN haberinde, bir uzun yol şoförünün yaşadıklarına da yer verildi. Göğsünde sürekli bir acı hissettiğini söyleyen şoför “sanki gözlerime acı biber sürülmüş gibi hissediyorum.” dedi. Ancak geçimini sağlamak için başka bir yolu olmadığını söyleyen şoför bu duruma katlanmak zorunda olduklarını ifade etti. Haberde ayrıca Yeni Delhililer evde kalsalar dahi hava kirliliğini yine de hissettiği, kirliliğin pencerelerden evin içine kadar sirayet ettiği ifade edildi.

        • 4

          Ebeveynler çocuklarını dışarı çıkartmak istemiyor

          BBC’nin yaptığı habere göre ise Yeni Delhili bir anne çocuğunun dışarıda oynama süresini 30 dakikaya kadar indirdi. Birçok ebeveyn fazla dışarıda bulunmalarının çocuklarını zehirleyeceğini düşünüyor.

        • 5

          IQ Air isimli kurumun verilerine göre Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi hava kirliliği açısından dünyada 2. sırada. Standartlara göre 100’ün altına düşmemesi gereken hava kalitesi ölçüsü Yeni Delhi’de 1500’lere kadar çıkıyor.

        • 6

          Hindistan'da hava kirliliğinin nedenleri

          Hindistan’da ve Yeni Delhi özelinde durumun bu şekilde olmasının birden fazla nedeni var. Öncelikle Hindistan dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip. Ayrıca Hindistan ekonomisi petrol ve kimya endüstrisine oldukça bağımlı. İhracatın %30’undan fazlası petrokimya endüstrisinden sağlanıyor. Diğer yandan, ev yemeklerinin pişirilmesinde büyük ölçüde odun ve zararlı yakıtların kullanımı söz konusu.

        • 7

          1.5 milyarlık devasa nüfusuyla sanayileşmeye devam eden Hindistan’da, hava kalitesinin artırılması yönünde önlemler alınsa da bu önlemler değişim yaratacak ölçüde faydalı değil.

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