Hindistan'da hava kirliliği alarm veriyor

"Sanki gözlerime acı biber sürülmüş gibi"

CNN haberinde, bir uzun yol şoförünün yaşadıklarına da yer verildi. Göğsünde sürekli bir acı hissettiğini söyleyen şoför “sanki gözlerime acı biber sürülmüş gibi hissediyorum.” dedi. Ancak geçimini sağlamak için başka bir yolu olmadığını söyleyen şoför bu duruma katlanmak zorunda olduklarını ifade etti. Haberde ayrıca Yeni Delhililer evde kalsalar dahi hava kirliliğini yine de hissettiği, kirliliğin pencerelerden evin içine kadar sirayet ettiği ifade edildi.