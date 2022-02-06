Hindistan'da geliştirilen Koo uygulaması, Twitter'ın yerini alır mı?

Koo 2020'nin başlarında kuruldu

Sosyal medya devi Twitter'a Hindistan'dan rakip çıktı. Hindistan'ın kısa mesaj uygulaması Koo, tüm dünyaya yayılmayı hedefliyor.

Koo'nun kurucu ortaklarından Mayank Bidawatka, Hindistan'daki Koo kullanıcılarının bu yıl Twitter kullanıcılarını geçmesini bekliyor.

Hindistan'da 25 milyon Twitter kullanıcısı var. Koo uygulamasını indirenlerin sayısı 2021 sonunda 20 milyona ulaştı.

Bidawatka, şirketin Bangalore kentindeki merkezinde BBC'ye verdiği demeçte, "Artık İngilizce dahil 10 ayrı dil sunuyoruz. Bu yıl Hindistan'daki 22 resmi dilin hepsini kapsamak istiyoruz" dedi.

Koo, geçen yıl Hindistan'la Amerikan kısa mesaj uygulaması Twitter arasındaki anlaşmazlık sırasında, Twitter'a alternatif olarak ortaya çıktı.

Narendra Modi başkanlığındaki Hindistan hükümeti kışkırtıcı bulduğu bazı Twitter hesaplarının engellenmesini istemiş, bu isteğe önce olumlu yanıt veren Twitter, daha sonra yeterli gerekçe olmadığı gerekçesiyle hesapları serbest bırakmıştı.

Tartışma, hükümetin Hindistan'daki Twitter çalışanlarına karşı yasal işlem başlatma tehdidiyle sürdü.

Aynı zamanda sanal ortama dair yeni kurallar da ifade özgürlüğü ve mahremiyetin korunması konusunda kaygılar yaratıyor, WhatsApp yeni kuralların mahremiyeti koruma politikasını ihlal edeceği gerekçesiyle hükümete dava açıyordu.

Twitter'ın isteklerine uymaması üzerine Başbakan Modi'nin Bharatiya Janata Partisi'nden bakanlar ve milletvekilleri bir gecede Koo'ya geçti.

Büyük bir takipçi kitlesi olan Modi ise Twitter'da kalmaya devam etti.

Bollywood yıldızlarının tercihi oldu

Hindistan'da genellikle İngilizce konuşmayan kullanıcılara hizmet veren Koo, 2020 yılının başlarında kuruldu. 2021'de Twitter'ı yasaklayan Nijerya'ya açıldı.

Şimdi de 2022'nin sonuna kadar 100 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor.

Geçen yıldan beri kriket oyuncularından Hint sineması Bollywood yıldızlarına kadar birçok tanınmış kişi Koo kullanmaya başladı. Koo, bu tür "önemli hesapların" şu anda 5000 olan sayısını, yıl sonunda üçe katlamayı bekliyor.

Ancak, hükümet propagandasını yaymakla ve Müslüman karşıtı nefret söylemini engellememekle suçlanıyor.

Sosyal medya, kutuplaşmış olan Hindistan'da karşı görüşlülerin mücadele ettiği bir alan daha. Hindu milliyetçisi BJP uzun süredir, Başbakan Modi'yi eleştiren veya muhalefet yapanların başına troller salmakla suçlanıyor.

Başbakan Mod'nin Twitter'da takipçisi çok

Koo'da nefret söylemi, ayrımcı ya da saldırgan içerikler yasak. Ancak başka sosyal medya platformlarında ve Twitter'ın "cik cik"lerinde olduğu gibi, her dakika çıkarılan "koo" seslerinin de kontrolü zor.

Bidawatka sorunun, mesajları denetleyen moderatörler yerine teknolojiyle çözülmesi gerektiğini, kullanıcıların da zararlı gördükleri içerikleri işaretleyebileceklerini söylüyor.

Koo'nun sağ eğilimli, liberalizm karşıtlarının yankı odası gibi olduğu yolundaki suçlamaları reddeden Bidawatka, kullanıcılar arasında ana muhalefetteki Kongre Partisi de bulunan 19 muhalefet partisinden muhalefet liderleri bulunduğunu bildirdi.

Bidawatka, "Bazı gruplar uygulamayı ilk kullananlar arasında olabilir. Ancak nasıl başladığınız ve başlangıçta neler olduğu, yolculuğunuzun tamamını tanımlamaz" dedi. "Girişimciler olarak toplumun sadece bir bölümünün kullanacağı bir uygulama yaratmanın anlamı yok" diye de ekledi.

"Başarı şansı var"

Aktivist Nikhil Pahwa ise hükümetin ileride Twitter'ı yasaklama gereği duyarsa, kendisi için daha ılımlı bir alternatif yaratmak amacıyla Koo'yu destekleyebileceğini söylüyor.

Pahwa, Hindistan'ın yıllardır interneti kontrol etmeye çalıştığını ifade ediyor.

Pahwa, kullanıcılar için güvenli bir alan yaratırken, içeriği denetleme sorununu çözerse Koo'nun başarı şansı olduğuna inanıyor.

Hindistan'da yaklaşık 25 milyon Twitter kullanıcısı var

Ancak bunun için farklı siyasi görüşlerden kullanıcılar çekmeye çaba göstermesi gerek. Şu anda yerleşik düzeni eleştirenler ve liberallerin Twitter'ı terk etmesi veya her iki platformda da hesap açması olasılığı az gibi görünüyor.

Yine de Koo'nun İngilizce bilmeyenlere odaklanması, uygulamayı cazip kılıyor.

Koo son aylarda kullanıcılara, aynı ekrandan farklı dillerde mesaj yayınlama imkanı sunmak gibi denemeler yaptı.

Bidawatka, Twitter'da sadece İngilizce yazışan Bollywood oyuncularının daha geniş bir hayran kitlesine hitap etmek için bu özelliği kullandığını söylüyor.

Uygulamanın Nijerya'daki başarısından umutlanan Bidawatka, Koo'yu İngilizce'nin ağırlıklı dil olarak kullanılmadığı ülkelere taşımayı istiyor.

Bidawatka, "Dünyanın sadece yüzde 20'si İngilizce konuşuyor - yüzde 80'inde İngilizce kullanılmıyor. Bütün bu piyasa biza açık" diyor.