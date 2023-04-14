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Hindistan'da dans gösterisi Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinden 11 binden fazla dansçı, davulcu ve şarkıcının aynı mekanda toplanarak sergiledikleri performans, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Giriş: 14.04.2023 - 17:20 | Güncelleme: ABONE OL
Hindistan'da dans gösterisi Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi - Magazin haberleri
Hindistan'da dans gösterisi Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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AA

The National'ın haberine göre, dün Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin başkenti Guwahati'deki Sarusajai Stadyumu'nda geleneksel kıyafetler giyen erkek ve kadın sanatçılar geleneksel "Bihu" dansı yaparak şarkı söyledi.

Her yıl 13 Nisan'da baharı kutlamak için düzenlenen "Rongali Bihu" festivalinde geleneksel halk dansları yapılıyor.

Etkinliğe katılan Eyalet Başbakanı Himanta Biswa Sarma'nın paylaştığı videoda, stadyumda dans eden dansçılar, şarkıcılar ve davulcuların uyumu görülüyor.

Eyalet Başbakanı Himanta Biswa Sarma, 11 bin kişinin aynı mekanda uyum içinde dans etmesiyle rekorlar kitabına girdiklerini belirterek etkinliği "Assam kültürü için yeni bir uyanış" olarak nitelendirdi.

Assam'ın kültürel mirasını tanıtmak için düzenlenen etkinliğin katılımcıları eyaletin dört bir yanından seçildi ve katılımcılar aylarca pratik yaptı.

Guinnes Rekorlar Kitabı'na giren etkinliğin her katılımcısına 300 dolar ödendi. Bir tarım ülkesi olan Hindistan'da bütün topluluklar nisan ayında baharın gelişini kutluyor.

Fotoğraflar: AA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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