Hint basınındaki haberlere göre, ülkenin batısında yer alan Maharaştra'nın Navi Mumbai kentindeki Kharghar bölgesinde açık alanda dün bir ödül töreni düzenlendi.

Sıcak hava dalgaları ülkedeki enerji ihtiyacını da artırırken geçen yıl bazı eyaletlerde elektrik kesintileri yaşanmıştı.

Hindistan'ın farklı bölgelerindeki bazı kentlerde 39 ve 40 derecelerin görülmesiyle eğitime ara verildi.

Bu arada, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) verilerine göre, ülkenin birçok kentinde hava sıcaklığı 40 derece ölçüldü.