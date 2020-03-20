20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hindistan'da, 2012'de genç bir kadını tecavüz ettikten sonra işkence ederek öldüren 4 kişi idam edildi.
BBC'deki habere göre idam mahkumlarının cezaları başkent Yeni Delhi'deki Tihar Hapishanesi'nde infaz edildi.
Genç kızın annesi, mahkumların asılarak idam edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, kızının fotoğrafını kucakladığını ve adalete ulaştıklarını kendisine söylediğini ifade etti.
Genç kızın babası da mahkumlara verilen idam cezasının infaz edilmesiyle yargıya olan inancının geri geldiğini dile getirdi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, adaletin üstün geldiğini belirterek, ülkesinin, kadınların güçlendirilmesine odaklanan ulus inşa etmesi gerektiğinin altını çizdi.
"KORKUSUZ DAVASI"
Kamuoyunda, "Nirbhaya (Korkusuz) Davası" olarak bilinen olay, 2012'de gerçekleşmişti.
Yeni Delhi'de 23 yaşındaki genç kadın, 16 Aralık 2012'de erkek arkadaşıyla bindiği otobüste 6 kişinin tecavüzüne uğramıştı.
Genç kadının erkek arkadaşını da metal bir çubukla darbeden sanıklar, daha sonra ikisini yol kenarına bırakıp kaçmıştı.
Ağır yaralanan genç kadın, tedavi için götürüldüğü hastanede şiddetli iç kanama nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Olay, Hindistan'da geniş çaplı protestolara neden olmuştu.
Hadisenin ardından yakalanan sanıklardan otobüs şoförü Ram Singh, cezaevinde intihar etmişti.
Henüz reşit olmayan bir diğer sanık ise ıslahevinde 3 yıl geçirdikten sonra Kasım 2015’te serbest bırakılmıştı.
Başkentte görülen davada mahkeme, Ocak 2019'da tutuklu sanıklar Mukeş Sing (32),Pavan Gupta (25),Vinay Şarma (26) ve Akşay Kumar Sing (31) hakkında idam kararı vermişti.
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