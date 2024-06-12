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        Haberler Sağlık Hindistan'da bir çocukta kuş gribi vakasına rastlandı | Sağlık Haberleri

        Hindistan'da bir çocukta kuş gribi vakasına rastlandı

        Hindistan'da 4 yaşındaki çocukta kuş gribinin bir türü olan A (H9N2) vakası tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:00 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:00
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        Hindistan'da bir çocuk kuş gribine yakalandı
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        Hindistan'da 4 yaşındaki çocukta kuş gribinin bir türü olan A (H9N2) tespit edildi.

        AA'nın Hindustan Times gazetesi kaynaklı haberine göre, bu vaka Hindistan'da H9N2 virüsünün 2019 yılında bir insanda ilk kez rastlanmasının ardından ikinci vaka olarak kaydedildi.

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde 4 yaşındaki bir çocukta kuş gribinin bir türü olan A (H9N2) vakası görüldüğünü doğruladı.

        Ağır solunum rahatsızlığı, yüksek ateş gibi şikayetler nedeniyle Şubat'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılan çocuk 3 ay sonra taburcu edildi.

        Çocuğun evde kümes hayvanlarına temas ettiği bildirilirken, ailesinde ve çevresinde solunum rahatsızlığı semptomları gösteren başka birisinin olmadığı belirtildi.

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