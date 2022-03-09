AA

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletine bağlı Etah bölgesinde yerliler, ineklerin ahırında dişi bir kaplana rastladı.

AA'nın Newsweek dergisinden aktardığı habere göre, çağrılar üzerine bölgeye gelen Uttar Pradeş Orman Dairesi ve Yaban Hayatı SOS kuruluşu, bölge halkının güvenliğini dikkate alarak, mahsur kalan kaplanı kurtarmak için çalışma başlattı.

Yetkililer, 8 saat süren kurtarma çalışmaları sonucu Bengal kaplanını çıkarmayı başardı.

Mahsur kalan kaplanın kuyruğunda ufak yaralanmalar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yaban Hayatı SOS Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kartick Satyanarayan, yaptığı açıklamada, kaplanın hangi koruma bölgesinden kaçtığının henüz bilinmediğini kaydetti.

Yaban Hayatı SOS Veterinerlik Hizmetleri Müdür Yardımcısı S. Ilayaraja da operasyonun zorlu geçtiğinin altını çizerek, "Hayvanın güvenli şekilde çıkarılması için birkaç kez deneme yapmamız gerekti." dedi.

İnsan nüfusunun yoğun olduğu bölgede böyle bir olayın yaşanmasının habitatın hızla bozulduğunun göstergesi olduğu belirtildi.

Hindistan, dünyadaki kaplanların yaklaşık yüzde 75'ine ev sahipliği yapıyor.