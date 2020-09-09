Hindistan'da 86 yaşındaki kadına tecavüzle suçlanan bir kişi gözaltına alındı

Hindistan polisi, başkent Delhi'de 30'lu yaşlardaki bir kişinin 86 yaşındaki bir kadına tecavüzden gözaltına alındığı açıkladı.
Delhi Kadın Komisyonu Başkanı Swati Maliwal'e göre olay Pazartesi akşamı meydana geldi.
Adı açıklanmayan zanlı, sütçüyü bekleyen kadına bugün sütçünün gelmeyeceğini söyleyerek, kendisini süt alabileceği bir yere götürmeyi teklif etti.
Maliwal, zanlının bir tarlaya götürdüğü kadına tecavüz ettiğini belirterek "Kadın, 'Ben senin ninen sayılırım' diye yalvarıp ağladı ama adam acımasızca saldırmaya devam etti" dedi.
Kadının, çığlıklarını duyan köylüler tarafından kurtarıldığı ve zanlının yakalanarak polise teslim edildiği belirtildi.
Maliwal, dün kadını evinde ziyaret etti ve "yürek parçalayıcı" diye tanımladığı ziyaretine ilişkin şunları söyledi:
"Elleri buruş buruştu. Anlattıklarını duyunca şok geçiriyorsunuz. Yüzünde ve vücudunun diğer yerlerinde morluklar var. Bana vajinal kanaması olduğunu söyledi. Büyük bir travma geçirmiş."
Maliwal, "İnsan değil" dediği zanlının idam edilmesi gerektiğini belirterek "Delhi Yüksek Mahkemesi'nin Başkanı ve Delhi Vali Yardımcısı'na dava sürecinin hızlandırılması ve onun altı ay içinde idam edilmesi için mektup gönderiyorum" dedi.
Hindistan'da her yıl on binlerce tecavüz vakası yaşanıyor.
Aralık 2012'de 23 yaşındaki bir tıp fakültesi öğrencisi otobüste toplu tecavüze uğradıktan sonra hareket halindeki araçtan dışarı atılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın birkaç gün sonra ölmüş, suçlu bulunan dört kişi Mart'ta idam edilmişti.
Ülkede büyük infiale neden olan bu olaydan sonra tecavüz suçlarıyla ilgili cezalar ağırlaştırılmış ancak cinsel şiddet vakaları artmaya devam etmişti.
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