Hindistan'da 65 yaşındaki emekli postacı en az 8 Covid aşısı yaptırdı

Hindistan'ın Bihar eyaletinde 65 yaşındaki bir postacının en az 8 Covid aşısı yaptırdığı ortaya çıktı. Brahmdeo Mandal, 11 doz aşı yaptırdığını söylüyor. Ama bunların sekizi kayıtlarda görünüyor.
Brahmdeo Mandal, yaptırdığı aşılar sayesinde ağrılarından kurtulduğunu ve sağlıklı kaldığını, hiçbir yan etkiyle karşılaşmadığını ama geçen hafta 12'nci aşısını yaptırmaya gittiği bir aşılama merkezinden geri çevrildiğini söyledi.
Mandal'ın nasıl bu kadar aşı olabildiğini tespit etmek için eyalet yetkilileri tarafından inceleme başlatıldı.
BBC'ye konuşan sağlık yetkilisi Dr. Amarendra Pratap Shahi, ''Dört ayrı merkezde en az sekiz aşı yaptırdığını tespit ettik'' dedi.
Hindistan'da Covid aşısı programı geçen yıl 16 Ocak'ta başladı.
Halka Hindistan'da üretilen iki aşı seçeneği sunuluyor. İki doz yapılan Covishield 12-16 hafta arayla, Covaxin ise 4-6 hafta arayla yapılıyor.
Aşı yaptırmanın zorunlu olmadığı ülkede 90 binden fazla aşılama merkezi var. Bazı merkezlerde önceden randevu almak gerekmiyor. Aşı yaptırmak için kimlik kartı, seçmen kartı ya da ehliyeti göstermek yeterli oluyor.
Aşılarla ilgili veriler Hindistan'ın aşı portal CoWin'e yükleniyor.
Bu portaldaki veriler Mandal'ın aynı gün yarım saat arayla iki doz aşı yaptırdığını gösteriyor.
'Verileri görünce afalladık'
Dr. Shahi, ''Bu verileri görünce afalladık. Portalda veri kayıtlarıyla ilgili bir sorun oluşmuş olabilir. Aşılama merkezindeki görevlilerin ihmali olup olmadığına da bakıyoruz'' dedi.
Kamu sağlığı uzmanı Chandrakant Lahariya ise bunun ancak verilerin portala geç yüklenmesinden kaynaklanabileceğini söylüyor.
Lahariya, ''Ancak bu kadar süre içinde bunun fark edilmemiş olması tuhaf'' diyor.
Mandal'ın elinde geçen yıl Şubat ve Aralık aylarında 11 aşıyı hangi gün saat kaçta ve hangi merkezde yaptırdığının dökümü var.
Brahmdeo Mandal, eyaletteki farklı aşı merkezlerini dolaştığını birkaç kez 100 kilometre uzaklıktaki yerlere gidip farklı kimlik kartlarını kullanarak aşı yaptırdığını ifade ederek, ''Aşılarımı yaptırdıktan sonra ağrılarım sızılarım geçti. Dizlerim ağrıyordu ve bastonla yürüyordum. Şimdi bastonu bıraktım. Çok iyiyim'' dedi.
Dr. Lahariya, aşıdan sonra ateş, baş ağrısı halsizlik ve ağrı gibi hafif ve orta şiddetle yan etkilerin görüldüğünü belirterek "Bunlar daha çok birinci ve ikinci dozdan sonra görülüyor. Sonraki dozlarda vücutta antikorlar oluştuğu ve aşılar zararsız maddelerden yapıldığı için çok miktarda aşı oldukça zararsız'' diye konuştu.
Yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu Hindistan'da yetişkinlerin yüzde 65'i iki doz aşı, yüzde 91'i de bir doz aşı yaptırmış durumda.
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Hindistan'da 65 yaşındaki emekli postacı en az 8 Covid aşısı yaptırdı/hindistan-da-65-yasindaki-emekli-postaci-en-az-8-covid-asisi-yaptirdi-3307319
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