12 MART 2020
WhatsApp Hattı
HaberlerAjans Haberleri

Hindistan'da 500'den fazla bilim insanı inekten şifa teklifine tepki gösterdi

Hindistan'da 500'den fazla bilim insanı inekten şifa teklifine tepki gösterdi

12.03.2020 - 17:08 | Güncelleme: ABONE OL
Hindistan'da 500'den fazla bilim insanı inekten şifa teklifine tepki gösterdi
AA

Hindistan'da 500'den fazla bilim insanı inekten şifa teklifine tepki gösterdi

YENİ Hindistan'da 500'ün üzerinde bilim insanı şifalı olduğu iddia edilen inek dışkısı, idrarı ve sütü üzerine hükümetin fonlamayı planladığı araştırma önerisine tepki gösterdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bilim insanlarınca gönderilen mektupta öneri, "bilim dışı ve ineğin özel statüsünü kuvvetlendirme girişimi" olarak nitelendirildi.

İnekten şifaya ilişkin önerinin dünyadaki diğer inek türleri veya Hindistan'daki diğer sığır türleriyle adil karşılaştırmayı teşvik etmediği belirtilen mektupta, varsayımlar ile bu tür projelere başlamanın bilim dışı olduğu kaydedildi.

Mektupta, "Hindistan bilimsel kuruluşunun güvenilirliğine ciddi şekilde zarar verecek böyle hasarlı bir belgenin Hindistan hükümetinin Bilim ve Teknoloji Departmanı (DST) ile birlikte birkaç farklı organı tarafından yayınlanmasına üzüldük." ifadesine yer verildi.

Konuya tepki gösteren bilim insanlarından Aniket Sule, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mali destek eksikliğinin ülkedeki önemli araştırma projelerini sona erdirdiğini ifade ederek hükümetin inekten şifaya ilişkin projenin devam etmesi konusunda ısrarcı olmaması gerektiğini dile getirdi.

Çok sayıda bilimsel enstitü için mevcut yılın son derece zor geçtiğini hatırlatan Sule, genç araştırmacıların burs ödemelerinin sık şekilde ertelendiği bilgisini paylaştı.

Bakanlığa gönderilen mektupta bilim insanları, şifalı olduğu iddia edilen inek dışkısı, idrarı ve sütü üzerine hükümetin fonlamayı planladığı araştırma önerisine tepki gösterdi.

Bazı bilim insanları ve yorumcular, bu öneriyi, iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) ineklere özel statü verme girişimi olarak değerlendiriyor.

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sözcüsü K. G. Şarma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mektubu aldıklarını ve incelediklerini, konu ile ilgili herhangi bir yorumda bulunamayacağını ifade etti.

Hindistan'da yaklaşık 900 milyon inananı bulunan Hinduizm'de inek kutsal kabul ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Şoke eden mesaj ortaya çıktı... Skandallar bitmiyor
Şoke eden mesaj ortaya çıktı... Skandallar bitmiyor
Vatandaşa önemli uyarı! Marketlerde raflar boşaldı
Vatandaşa önemli uyarı! Marketlerde raflar boşaldı
Dünyaca ünlü oyuncu eşiyle koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü oyuncu eşiyle koronavirüse yakalandı
Fırsatçılar işbaşında! 6 tanesi 576 lira
Fırsatçılar işbaşında! 6 tanesi 576 lira
Türkiye'de de görüldü! İşte koronavirüsten korunma yolları
Türkiye'de de görüldü! İşte koronavirüsten korunma yolları
Hollywood yıldızı Malkovich, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi selamlaştı
Hollywood yıldızı Malkovich, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi selamlaştı
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Erzurum'da sahte para ile hayvan ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı
Erzurum'da sahte para ile hayvan ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X