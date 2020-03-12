12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hindistan'da 500'den fazla bilim insanı inekten şifa teklifine tepki gösterdi
YENİ Hindistan'da 500'ün üzerinde bilim insanı şifalı olduğu iddia edilen inek dışkısı, idrarı ve sütü üzerine hükümetin fonlamayı planladığı araştırma önerisine tepki gösterdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bilim insanlarınca gönderilen mektupta öneri, "bilim dışı ve ineğin özel statüsünü kuvvetlendirme girişimi" olarak nitelendirildi.
İnekten şifaya ilişkin önerinin dünyadaki diğer inek türleri veya Hindistan'daki diğer sığır türleriyle adil karşılaştırmayı teşvik etmediği belirtilen mektupta, varsayımlar ile bu tür projelere başlamanın bilim dışı olduğu kaydedildi.
Mektupta, "Hindistan bilimsel kuruluşunun güvenilirliğine ciddi şekilde zarar verecek böyle hasarlı bir belgenin Hindistan hükümetinin Bilim ve Teknoloji Departmanı (DST) ile birlikte birkaç farklı organı tarafından yayınlanmasına üzüldük." ifadesine yer verildi.
Konuya tepki gösteren bilim insanlarından Aniket Sule, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mali destek eksikliğinin ülkedeki önemli araştırma projelerini sona erdirdiğini ifade ederek hükümetin inekten şifaya ilişkin projenin devam etmesi konusunda ısrarcı olmaması gerektiğini dile getirdi.
Çok sayıda bilimsel enstitü için mevcut yılın son derece zor geçtiğini hatırlatan Sule, genç araştırmacıların burs ödemelerinin sık şekilde ertelendiği bilgisini paylaştı.
Bakanlığa gönderilen mektupta bilim insanları, şifalı olduğu iddia edilen inek dışkısı, idrarı ve sütü üzerine hükümetin fonlamayı planladığı araştırma önerisine tepki gösterdi.
Bazı bilim insanları ve yorumcular, bu öneriyi, iktidardaki Hindistan Halk Partisinin (BJP) ineklere özel statü verme girişimi olarak değerlendiriyor.
Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sözcüsü K. G. Şarma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mektubu aldıklarını ve incelediklerini, konu ile ilgili herhangi bir yorumda bulunamayacağını ifade etti.
Hindistan'da yaklaşık 900 milyon inananı bulunan Hinduizm'de inek kutsal kabul ediliyor.
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