Hindistan'da 4 katlı bina çöktü

Hindustan Times'daki habere göre, polis yetkilileri, Yeni Delhi'nin Malkaganj bölgesinde inşaat halindeki 4 katlı bir binanın çöktüğünü belirtti.

Binanın çökmesi sonucu çoğu işçi olmak üzere çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ifade eden yetkililer, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini kaydetti.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.