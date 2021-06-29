Hindistan'da 102 gün sonra sevindiren gelişme!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 102 gün sonra 40 binin altına geriledi.
Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 37 bin 566 yeni vaka tespit edilirken 907 kişi hayatını kaybetti.
Günlük vaka sayısı 102 gün sonra ilk kez 40 binin altına düşerken, günlük can kaybı sayısı dünün ardından bir kez daha 1000'in altında kaldı.
Vaka sayısı en son 18 Mart'ta 40 binin altında kaydedilmişti. Vaka sayısı 19 Mart'ta 40 binin, 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.
Son 24 saatte 56 bin 994 hasta iyileşirken tedavisi süren hasta sayısı 552 bin 659'a geriledi.
İyileşenlerin sayısı uzun süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.
Toplam 29 milyon 366 bin 601 kişinin iyileştiği ülkede iyileşme oranı yüzde 96,87'ye ulaştı.
Toplam vaka sayısı 30 milyon 316 bin 897'ye, can kaybı sayısı 397 bin 637'ye çıktı.
Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 329 milyon 30 bin dozdan fazla aşı yapıldığını bildirdi.
Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.
Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke olarak öne çıkıyor.
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