Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 387 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 144 bin 96'ya yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 26 bin 382 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 932 bin 547'ye çıktı. Virüs bulaşan 9 milyon 456 bin 449 kişi sağlığına kavuştu.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.
- Çin
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 12 Kovid-19 vakası tespit edildi.
Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı.
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 86 bin 770 vaka görülürken, 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 821 kişi iyileşti.
- Güney Kore
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 1078 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 45 bin 442'ye çıktı.
Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 12 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 612'ye ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 32 bin 947 kişi sağlığına kavuştu.
Ülkede tespit edilen 1078 yeni Kovid-19 vakası, salgının başlangıcından bu yana "en yüksek günlük vaka artışı" olarak kayıtlara geçti.
Vakaların 770'den fazlası başkent Seul ve çevresinde tespit edildi.
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